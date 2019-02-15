〈北部〉龍潭打造客家花布候車亭 吸客拍照

2019-02-15

〔記者許倬勛／龍潭報導〕繼去年底市府在復興區設立十五座「原味」十足的泰雅族風格候車亭後，龍潭區百年大鎮旁的客家花布候車亭昨天也落成啟用，由於造型可愛又饒富藝術氣息，吸引眾多民眾拍照；市府交通局表示，未來還會選址增設特色公車亭，讓民眾等車也能打卡拍照，創造出美麗的角落。

設置3處 並採用智慧站牌

過去死板又貼滿小廣告的公車站牌，常被視為街景殺手，交通局近年積極改造公車站牌、候車亭，結合在地特色元素以呈現活潑、多元的面貌；交通局長劉慶豐說，龍潭是桃園客家大庄，因此亭身採用大紅花布風格，並以具客家特色的桐花妝點，讓民眾等公車時不會無聊，還能認識地方風情，美化與文化一兼二顧。

百年里里長張銘純說，在百年大鎮社區旁設置的老舊站牌沿用數十年，因無法即時通報車況，加上站牌前常有車輛違規停放，讓原就壅塞的交通更顯混亂，里民怨聲載道、頻向市府反映改善，交通局去年底完成會勘後，移除原有站牌，上個月建好客家花布候車亭，還未啟用時就吸引不少民眾來拍美照。

除了百年大鎮社區，交通局另選定龍潭敏盛醫院、龍潭行政園區三地，結合Youbike站設立客家花布候車亭。

交通局補充，客家花布候車亭延續市區候車亭的基本設計，讓候車民眾不必擔心日曬雨淋，也保留人行道上的無障礙通行空間，並採用智慧站牌，民眾能即時瀏覽欲搭乘班次、到站時間、停靠站等資訊，方便又省時。

除了客家花布候車亭外，交通局去年斥資一千餘萬元，在復興區以一里一特色，建置了十五座原鄉風格的候車亭，分別由三民、高義、羅浮、義盛、三光、華陵等六名里長，挑選溫泉、水蜜桃、吊橋、瀑布、神木、綠竹筍等各里特色，做為側板的圖樣，呈現各里不同特色景觀，讓遊客大為驚艷。

劉慶豐說，特色候車亭的設施完整並兼具地方文化特色，讓候車亭不再是冰冷空間，期能推廣到各區，讓民眾愛上搭公車。

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