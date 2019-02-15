〈北部〉迎古董接財神 龍潭踩街明登場

2019-02-15

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區龍元宮主祀神農大帝、配祀武財神，每年元宵節前夕都邀集民眾「迎古董接財神」踩街，每每湧入數千人潮搶「錢母」逗熱鬧，迄今有百餘年歷史，今年活動將於十六日登場，廟方邀請大家來共襄盛舉。

客庄農閒演諷刺戲 傳承百餘年

龍元宮主委陳德雄表示，很多首次參加的民眾多不知道「迎古董」是怎麼個迎法？其實迎古董在客家話中，有揶揄、調侃之意，日治昭和時期的龍潭，居民多數務農、沒什麼娛樂，尤其客家過年習俗「正月廿天穿日，男不耕田，女不織布」，每從大年初九到元宵節前後無農事可忙，唯一消遣就是請戲班來扮戲。

當時有好事的民眾以當地鄉紳外表、姓名當題材，製作諷刺的道具與服裝，並在牛車上貼打油詩遊街，成為「迎古董」由來，當時的農民、鄉紳們往往醞釀巧思一整年，競相在活動期間讓彼此出糗，誰也不讓誰，龍潭大街因此年節氣氛沸騰，一直到迎媽祖的前一天，「迎古董」才告終。

從小在龍潭長大的市議員劉熒隆表示，他聽父執輩說，五十多年前迎古董曾因玩笑開過頭引發衝突而停辦，改由龍元宮的「元宵迎媽祖遶街」接棒，直到兩年前在地方要求下，廟方、市府結合元宵遶街、迎財神活動，成為龍潭獨有的「迎古董接財神」，象徵在春節期間補財庫。

近2千人組37隊 扮裝最高機密

今年「迎古董」遊行隊伍有卅七個、近兩千人參加，從三歲幼兒到八十歲長者都加入組隊，高原里長黃玉琴表示，所有參賽隊伍可都保密到家，不願透露自身扮裝，就怕提前「暴雷」洩漏驚喜。

迎古董活動將於十六日下午兩點登場，踩街隊伍從龍潭運動公園出發，繞行市區後再回到龍元宮廟埕，將沿街分送糖果和新年祝福。

廟方十七日上午九點另舉辦「千人擲筊比賽」，擲筊數最高者有機會將摩托車、電視等好禮抱回家，當晚八點迎財神遶境返龍元宮，現場將限量發放發財母金。

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