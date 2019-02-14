〈北部〉初九天公生 鄭文燦拜14廟祈佑桃園

2019-02-14

〔記者李容萍、許倬勛、謝武雄／綜合報導〕昨天是大年初九「天公生」，市長鄭文燦馬拉松跑遍中壢、楊梅、八德、大園四區十四間供奉玉皇大帝的寺廟祝壽、祈福；今年春節，他從除夕夜至大年初九，馬不停蹄走訪了一○四間寺廟參香、祈福，祈求台灣無災無難，希望桃園大發展、大進步，也發送逾十萬個豬年新春福袋，祝福市民朋友荷包滿滿，新的一年希望無窮、諸事大吉。

豬年福袋 已送逾10萬個

鄭文燦表示，為了不辜負市民期許，第二個任期會把重大投資、重大建設計畫列為施政重點，並將擔任桃園航空城、前瞻、亞洲矽谷和重大投資、重大建設五大項計畫召集人抓穩進度，走春時聽到的議員、里長建議，將列入研究。

鐵人行程 10天共跑104廟

鄭文燦上任市長四年多，從第一年五十間寺廟展開「鐵人拜廟」參香祈福行程，因為眾多寺廟都希望市長新春前往走春祈福，讓他走春各區大小廟宇越來越多，平均一天得走訪十間寺廟，堪稱「鐵人行程」；對於高雄市長韓國瑜春節帶著家人前往峇里島旅遊，他曾說：「自己在接地氣、貼近民眾，沒像韓國瑜那麼好命，還可以出國度假」。

春節參香 圓滿畫上句點

鄭文燦昨天上午七點先到第一站的中壢區玉尊宮參香，他表示，機場捷運A20興南站、A21環北站開發後，南園二街可打通至中豐路和中豐北路，並與中豐交流道連結，提供中壢區更好的交通環境，讓中壢區發展更好；接著前往楊梅昊天宮、三湖三元宮、啟明宮、八德指玄宮、大湳福成宮、元聖宮、姜太公廟、霄裡玉元宮、大園五權五福宮、埔心福隆宮、福忠宮、貴文宮、富文宮參香，讓春節參香行程畫上句點。

地方建設 保證持續完善

鄭文燦在八德提到，八德區正進行捷運綠線、八德國民運動中心、圖書館與公園等建設，市府會持續完善八德建設；前往大園參香時，他祈求神明保佑桃園航空城計畫能在今年順利完成地上物查估、區段徵收定案等作業，另外，市府推動「國道二號大園交流道至大園區台十五線新闢高速公路工程」，而國一甲線竹圍交流道也即將定案，未來從國一甲線到竹圍可更方便，大園區將展現新的風貌。

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