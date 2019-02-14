〈北部〉《桃園》海拔1314米 巴陵鐵塔陪情人放閃

2019-02-14

〔記者李容萍／復興報導〕今天是西洋情人節，位於復興區拉拉山海拔一三一四公尺的「巴陵鐵塔」，海拔高度剛好象徵「一生一世」，復興區公所二日起至廿日的每晚六點半至十點亮燈，赭紅色的塔身搭配五顏六色LED光雕投射，從鄰近十個山區部落都可遠眺閃閃發亮的鐵塔，成為復興山區最耀眼的一顆星，適合情侶來此拍照並留下誓約。

每晚點燈 一直亮到20日

去年七月落成的「巴陵鐵塔」，原址為馬侖砲台，是日治時代日軍為控制附近十餘部落而設置，後因位處原住民保留地而年久荒廢；前任區長曾志湘有感後山為高災害潛勢地區，尤其颱風過境時，山區易發生道路崩塌、電力中斷、行動電話基地台斷訊等情形，上巴陵地區又位處地質破碎帶，公所因此斥資約一千萬元活化馬侖砲台遺址，建造象徵勤奮、自由的「巴陵鐵塔」。

巴陵鐵塔主體為赭紅色，基座四個腳各打下二支約六米深的涵管基樁鞏固地基，鐵塔加上塔尖的避雷針，高度達廿九．五米，約有十層樓高，塔身造型參考列入世界遺產的法國巴黎艾菲爾鐵塔，且於鐵塔四周設置象徵泰雅族祖靈之眼的菱形編織。

步道施工 只能遠處取景

復興區長游正英表示，巴陵鐵塔完工後，因相關步道設施尚未完善，仍封閉不開放，民眾只能從其他角度取景，公所這回配合春節連假和西洋情人節，從二日至廿日每晚將鐵塔點燈，春節期間吸引許多到拉拉山走春的民眾順便遊覽，今天適逢西洋情人節，雖非假日，估計仍會吸引不少人潮探訪。

游正英說，點燈活動結束，巴陵鐵塔第二期的周邊工程設施、即從巴陵派出所前九鄰至鐵塔約七百五十公尺聯外道路改善，公所已完成發包，預計三月初動工、四月底完工，同時評估施作景觀台、仿古砲台等，讓鐵塔的遊憩空間更完整、友善，成為復興後山旅遊的新亮點。

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