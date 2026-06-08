撐竿跳新星 車禍下半身癱瘓 廖晉廷全障運奪雙金

廖晉廷不因身體限制而自餒，選擇重返熟悉的田徑場，日前參加全障運獲得二金一銅佳績，標槍項目更是破大會及全國紀錄。（記者李文德攝）

雲林縣二崙鄉的廖晉廷曾是我國撐竿跳新星，因車禍導致下半身癱瘓，但他不放棄，仍回到最熟悉田徑場，日前參與全國身心障礙國民運動會，拿下標槍、鉛球雙金，標槍更是突破大會、全國紀錄，更將過去國手經驗，帶回母校二崙國中，教導學弟撐竿跳，堅毅不服輸的精神，令人動容。

廖晉廷指出，兩年多前場車禍導致脊髓損傷，當時前途一片看好，內心不斷掙扎「自己只是受小傷會好」，深陷低谷的他常和家人吵架，歷經一年低潮，不願成為家人累贅，隻身到桃園的私人機構，展開兩個月生活自理重建課程，更不願在田徑場上消失，選擇曾經練過的標槍、鐵餅、鉛球，透過觀看國外身障選手的影片自我摸索。

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廖晉廷表示，全障運是傷後參與的首場全國大型賽事，一舉獲得二金一銅成績，尤其標槍丟出十八．二四公尺，突破大會、全國紀錄，短期目標希望爭取亞帕運資格，也盼能參加後年洛杉磯帕運。此外，由於先前常受到鄉親幫忙，回到母校用過去的經驗教導學弟撐竿跳，希望將體育精神傳承。

廖晉廷表示，希望用自己的故事，告訴相同境遇的朋友，「正視自己，勇敢跨出第一步後，就會看到不一樣的道路」。

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