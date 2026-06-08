中華郵政道歉：調整機器分揀辨識

針對國立台灣海洋大學委託寄發的考生成績通知單發生投遞延誤情形，中華郵政副總經理蔡文慶昨率各單位一級主管出面致歉。 （記者黃宜靜攝）

A7設備辨識誤判 延誤海大甄選成績單投遞

中華郵政公司花費逾二百億元，在桃園打造郵政物流園區A7，但台北郵件作業中心上月四日搬遷、上線超過一個月，仍狀況連連，近日更出現攸關升學的約五百封海大考生成績單投遞延誤情形；中華郵政副總經理蔡文慶昨表示，A7進行機器分揀時，因設備辨識誤判，將部分寄件人地址判讀為收件人地址，未來將調整機器分揀辨識。

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蔡文慶昨率中華郵政各單位一級主管出面道歉，說明海大在五月廿九日交寄一批一一七三件考生成績通知單的大宗普通掛號郵件，書寫格式跟過去相同，將寄件人、收件人資訊都放在信封中間，過去是透過人工分揀，因此可以直接判斷，但A7使用自動化分揀，因設備辨識誤判，將部分寄件人地址判讀為收件人地址，導致約九九〇件郵件錯誤封發回基隆郵局（考生成績單約五百件），造成延誤。

蔡文慶說，中華郵政發現後已責成各投遞單位以最快方式完成投遞，郵件都在五日投遞完成，但其中一一八件因兩次投遞未獲簽收，已轉為招領郵件，其餘七十件由基隆郵局主動聯繫收件人領取或再投遞事宜。

多數5日完成投遞 部分轉招領

蔡文慶說明，機器分揀有限制條件，設定格式較為嚴格，將調整作業流程，針對非標準書寫郵件增設辨識排除機制，必要時改採人工分揀或輔助條碼作業，以降低設備誤判風險，同時也會持續宣導民眾採用標準格式方式書寫，避免類似情況發生。

至於目前A7運作情形，蔡文慶強調，人力到位，已逐步提升整體作業效能與處理品質；過去人工辨識每小時可處理六千件包裹，遷移到A7採機器辨識後，每小時可處理二萬四千件，掛號也從廿％機器分揀提升到七十％，大幅提升產能，內部也將持續優化。

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