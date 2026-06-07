盧秀燕上任8年未動工中捷藍線 預算漲千億

台中捷運藍線是台中第二條捷運，傳出需追加近千億經費，綠營議員怒批盧市府留下超級爛攤子。圖為已運行中的台中捷運綠線。（記者廖耀東攝）

台中捷運藍線盧秀燕八年未動工，驚傳卸任前要再增上千億預算？

中市府：高架段先通車 2034年通車不變

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台中捷運藍線在盧秀燕上任市長後更改路線，但近八年任期主線工程都未實質發包動工，昨驚傳原本一六一五億預算市府評估只夠建高架段八站，其餘地下段十二站起碼要再增上千億，且必須向交通部提修正計畫爭取補助，時程及經費都出現變數。台中市府強調，未來可以高架段先通車，維持二〇三四年通車不變。

台中議員不滿表示，高架先通車再通車地下，根本是盧市府要卸任前的卸責說法。

中捷藍線核定預算一六一五億，原本預計二〇三四年完工通車，相關進度一再延宕，機電標去年決標被揪出預算竟從三五一億暴增七成變六〇八億，增加二五七億，當時就遭強烈質疑，會排擠後續藍線工程預算。目前僅機電標去年六月開工，刻正整地中。

而主線的土建工程首件土建工程，高架段第一標（BC11）三個車站今年二月啟動招標、二度流標，中市捷工局調整原預算九十九億元增到一一九億，目前三度招標中，預計六月底開標；六月五日另啟動高架段第二標（BC12）五個車站工程招標，預算二二六億，預計七月中旬開標。

中市捷工局長蘇瑞文表示，中捷藍線扣除土地費用、機電標及目前進行中的主線土建標高架段八個車站招標後，剩餘約八十七億，僅能勉強施做第一個地下站B9站，後續自東海大學B10到B20台中車站還有十一站，他坦言，恐至少再增千億才夠蓋完。

將向交部提報修正計畫 追加經費

針對新增預算來源，蘇瑞文說，去年高雄捷運黃線也提修正計畫獲行政院核准追加九〇六億，中捷藍線也會向交通部提報重大工程修正計畫，若獲核准，中央補助約四成、台中須自籌六百餘億。因應此變數，目前規劃將採分段施工、分段通車，會先啟動高架段自台灣大道臨港路到正英路段約十公里施工，並先行通車，目標二〇三四年通車不變。

交通部政務次長伍勝園昨日表示，目前尚未收到重大工程修正計畫，若是收到計畫，中央會檢視申請修正理由是否充分，再決定是否給予補助，若屬可控因素，也就是本來應考慮而未考慮到的部分，恐怕中央就無法給予補助。

中捷藍線預算變動表

小檔案》中捷藍線

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