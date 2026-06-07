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    首頁 > 生活

    彰化洞洞屋改善開箱 陳素月：打造鐵道園區

    2026/06/07 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化臺鐵舊宿舍群地標洞洞屋完成修復。（記者劉曉欣攝）

    彰化臺鐵舊宿舍群地標洞洞屋完成修復。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣文化景觀︱彰化台鐵舊宿舍群，包括地標「洞洞屋」在內的三棟歷史建築，昨天舉行修復竣工後的開箱典禮，彰化市長林世賢表示，應該比照嘉義「檜意森活村」一次到位修復完成，不要像擠牙膏的一次做一點點。民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月指出，當選縣長後會全力促成，打造國際觀光品牌。

    林世賢：盼縣府與中央主導 一次到位

    林世賢表示，彰化台鐵宿舍群與國定古蹟扇形車庫，隔著民生地下道對望，這不只是國寶級景點，也是具國際品牌的觀光資源，他強力要求未來由縣府與中央力量主導修復工程，大約花費十億元就可一次到位，同步將周邊腹地進行都更與規劃，成立彰化鐵道園區，打造世界級觀光景點。

    陳素月指出，彰化有全國唯一的扇形車庫，旁邊剛好就是宿舍群，這是發展鐵道觀光的得天獨厚條件，只要她當選縣長，會全力促成彰化台鐵宿舍群的整體開發，擦亮彰化鐵道的品牌。

    另外，針對前彰化市長邱建富將退出民進黨參選縣長，「富友會」全面動起來；陳素月則說，她要當「桶箍」，未來會有各行各業的後援會成立。

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