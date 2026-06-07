全齡健身 楠梓坑運動中心明起試營運

楠梓坑運動中心將於6月8日起試營運。（工務局提供）

設泳池、綜合球場、健身房及團課教室 提供兒童戲水、打籃球、匹克球和瑜伽等課程

北高雄民眾期待已久的楠梓坑運動中心，將於六月八日至廿一日試營運，立委李柏毅期盼未來現代五項訓練中心、新建自由車場陸續到位後，能打造北高雄旗艦運動園區。

請繼續往下閱讀...

6/21前健身房、游泳池免費使用

位於旗楠路一六八號的楠梓坑運動中心，鄰近楠梓交流道附近，場館採取挑高大跨距設計與綠建築概念，提供全齡化的複合式運動空間，總經費約七．一億元，設備新穎齊全。設有一五三輛汽車位及一六四輛機車位，方便民眾通勤停放。

一樓泳池區有五十公尺溫水游泳池、兒童戲水池、SPA池、男女熱水池、冷水池；一樓熱血綜合球場提供籃球、匹克球、羽球場地；二樓爆汗燃脂區有健身房及七間專屬團課教室，提供TRX、瑜伽、空中瑜伽、有氧等課程。

周邊5里里民 游泳及健身九折

左楠區立委李柏毅表示，楠梓坑運動中心將於六月八日至廿一日、每早八點至晚上八點試營運， 無論是健身休閒、親子活動，都能在這裡找到適合自己的運動選擇。試營運期間，健身房、游泳池免費使用。

正式營運後，周邊里包括享平里、五常里、清豐里、惠楠里、中陽里，享游泳池及健身房全票九折優惠。特定公益時段內，高雄市籍滿六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、低收入戶及身心障礙者，可免費使用游泳池與健身房。

李柏毅盼打造北高雄旗艦運動園區

李柏毅回憶，他擔任議員期間，成功爭取拆除運動園區周圍圍牆，設置外環步道，讓園區變成一座開放式的大型公園；一旁的現代五項訓練中心，二〇二五年他也爭取三億經費，用於改建工程，預計二〇二九年完工啟用。

自由車場拆除新建計畫也已向中央提出補助申請，持續爭取核定通過。他期待未來現代五項訓練中心、新建自由車場陸續到位後，打造北高雄旗艦運動園區，讓更多人培養運動習慣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法