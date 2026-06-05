AI超夯衝擊高中生選組 語文資優班連3年減班

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社會組人數 雪崩式下滑

AI、半導體超夯，衝擊高中教育！高中生選讀社會組人數雪崩式下滑，連語文資優班也未能倖免，根據教育部統計，語文資優班連三年減班，從五十四班降至四十九班。專家分析，全台高中都呈「理組化」傾向，就業趨勢影響學生選擇。

中一中語資班 今年停招

台中一中語資班因連續多年僅招收到個位數學生，校方決議自一一五學年度起停招，成立廿三年的語資班將走入歷史，震撼中台灣教育界。

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中一中教務主任朱玉梅指出，一中向以數理著稱，社會組人數雪崩式下滑是關鍵，今年高二的廿一班普通班中，社會組僅剩兩班，兩班學生加起來卻不到六十人。語資班可招生卅人，這幾年錄取人數均僅剩個位數，去年八人，今年高一只剩七人，因學生數太少不利排課等，決定停招語資班。

中女中雖穩住 盛況不再

中一中退出後，中投區將僅剩中女中及文華高中、台中二中三校設語資班，中女中選讀社會組的學生早已是少數，去年減到剩至三班，今年四班，女中多年前已感受人才向自然組傾斜，率先轉型為「人文及社會科學資優班」。

中女中教務主任蔡岳暻指出，女中語資班轉型人社班雖穩住招生，今年廿八人滿招，但以往動輒百人報名盛況不再，去年僅卅一人報名，今年新生能有多少人報名，學校也在觀察。

文華及台中二中社會組每個年級還各有六班，二中今年逆勢成長增到七班，語資班招生也維持滿招狀態，但兩校直言，報名數確實明顯下降；不過，三校斬釘截鐵肯定語資班有存在的教育意義及價值，不輕易言退。

北部不少明星高中語資班早在幾年前已陸續退場，台北市目前僅剩三校，分別是景美女中集中式語文資優班三班、西松高中集中式英文資優班三班，以及中山女高分散式人文社會資優資源班一班。

景美女中校長周寤竹坦言，半導體以及AI產業相當熱門，影響學生選擇，全台高中都有「理組化」傾向。周寤竹也指出，景美女中過往可能僅有三分之一的自然組班級，近年來比例已經接近一半，就業趨勢真的會影響學生選擇。

高雄市的高中學校多年來皆僅設數理資優班，無語文資優班，至於實驗班部分，有十六校開設三十二班，包括雙語、人文雙語、人文財經雙語、生醫雙語、數理、科學、電資及AI半導體等，高雄市所屬學校實驗班皆無減少情形。

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