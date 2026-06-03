《台北》反針孔檢測 議員質疑衛局要診所自己簽名

台北市五月多間醫美診所爆發偷拍風波，市府發布六大反針孔措施，宣示要從源頭防堵、保護市民隱私，要求公共場所業者定期回報反針孔自檢，同時提高現場稽查頻率。不過，市議員顏若芳昨天出示社群軟體對話紀錄，指稱衛生局基層人員私下回覆診所業者，書面偵測表「不用安排時間檢測，自己簽名就好」，質疑反偷拍「攏是假」，政策虎頭蛇尾。市長蔣萬安回應，除業者自我偵測防針孔偷拍外，也會透過書面稽查、定期抽檢等方式多元防範。

蔣萬安︰書面稽查、定期抽檢

顏若芳表示，有基層診所人員反映，向衛生局諮詢如何填寫反針孔偵測結果紀錄表時，竟獲回覆「不用找相關人員安排時間檢測，診所端自己簽名，中午前回傳就可以」回覆，凸顯市府人力不足，政策草率上路，最終落得「將帥無能、累死三軍」，甚至衍生逼迫基層公務員帶頭教唆業者造假的荒謬局面。市府應儘速完善訂定每季現地稽核的最低比率、全面盤點稽查人力，制訂統一配套指引，以免上演政治作秀。

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蔣萬安回應，除了要求業者自我偵測防針孔偷拍行為，也會加強教育訓練與設備採購。目前因為人力因素，無法逐一實地稽查，業者回傳書面資料後，仍要經過市府審查、也會定期抽檢現場稽查。

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