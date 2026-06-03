《台北》人本交通標線改造 議員批做半套

標線型人行道，在路口轉角留下空格。（顏若芳研究室提供）

民眾誤當停車格 蔣萬安也被考倒 促交工處建立統一標準 限期盤整

台北市府推動人本交通，在道路標線上大改造，市議員顏若芳昨批評做半套，許多標線繪設害民眾誤停，如道路邊線與停車格合併，或轉彎邊線弧度過大被誤以為是停車格，她在議場當場以圖片抽考台北市長蔣萬安，蔣萬安也誤以為是重機車停車格，當場要求交通管制工程處訂定全市標線統一標準，三個月內盤整、規劃好，接續進行。

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道路邊線竟與停車格合併

顏若芳昨在市政總質詢指出，北市路面出現許多交通標線，有民眾稱是「畢卡索」，也有人認為跟塗鴉一樣，看了霧煞煞。她當場秀出中山區農安公園周邊道路照片，只見邊線連接路邊前後停車格，中間出現一個空格，詢問能不能停車？官員想了一下回答不能停車。顏若芳說，官員都要想，一般民眾根本不知道。

接著，她又秀出路邊機車停車格照片，中間有一段紅線路段不能停車，卻同樣是道路邊線與兩區機車格連成一塊，乍看下好像機車格；蔣萬安第一時間也沒反應過來，脫口說「停重機？」

標線型人行道形狀破碎

還有形狀破碎的標線型人行道，在路口轉彎處留白；或公車停車格與實體人行道中間加設標線型人行道，卻又無法銜接前方人行道。顏若芳也指，建國北路上所有支線轉角處都繪設有槽化線，機車從巷子出來要轉彎，壓過槽化線就違規，不違規就得衝到快車道上，陷入快速、龐大的車流危險中。

轉彎邊線弧度大 其他標線被畫入

顏若芳說，市府要推人本交通，透過道路標線指引不能只做半套，不要當小畫家，標線要好好規劃，也要做好宣導，否則現在很多都畫一半，民眾根本不知道什麼意思，且台北市停車位一位難求，民眾看到大小差不多就會直接停進去，不能因為標線劃設有問題，陷民眾於不義。

蔣萬安要求交工處即刻建立全市統一的標線繪設標準，而不是說像現行把轉彎弧度變大，卻把其他標線都畫進去，讓人誤以為可以停車，三個月內盤整規劃好，讓全市都按照統一的計畫來進行。

顏若芳也提及，研考會民調，有二到三成民眾認為道路號誌不夠清楚，建議比照日本，在路幅相對較小的巷弄設置字體發光的號誌，並搭配號誌光線照亮行穿線，讓用路人能看得更清楚。交工處長張建華說，技術不難，但台灣還沒有固定產品，正在與廠商討論中。蔣萬安表示，這是很好的想法，會請相關單位規劃，先挑幾個路口示範。

民眾易將道路邊線誤認是車格。（顏若芳研究室提供）

標線型人行道破碎，前後還有槽化線。（顏若芳研究室提供）

標線型人行道畫一半沒填滿。 （顏若芳研究室提供）

標線橫跨行穿線，民眾霧煞煞。（顏若芳研究室提供）

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