為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏縣242位教師退休 連3年增加

    2026/06/02 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣退休教師增加，教師甄選錄取名額也增加，圖為5月31日舉行的教師甄選初試。（屏縣教育處提供）

    屏縣退休教師增加，教師甄選錄取名額也增加，圖為5月31日舉行的教師甄選初試。（屏縣教育處提供）

    近年教師面臨師生管教衝突及親師溝通等的教學現場挑戰，全台湧現退休潮，屏東縣國中小及學前教師退休人數已經至少連續三年增加，今年國中六十一人退休、國小與幼兒園更達一八一人退休，教育處表示，將持續作教師最強大的後盾，預估明、後年退休人數會減緩一些。

    屏東縣府教育處統計，二〇二四年至今年退休人數，國中分別為四十四人、四十八人、六十一人，國小（含幼兒園）分別是一〇四人、一一五人、一八一人。也因為退休人數增加，屏縣今年教師甄選錄取名額也創新高，除了國小及學前已連續三年都開缺逾一百名外，國中今年原訂錄取六十四名，加計增額錄取廿八人之後，共計將錄取九十二人。

    分析教師退休人數增加原因，教育處說，除了與教師個人生涯發展、管教衝突及親師溝通等不同因素有關外，還有明年起公立學校教職員支領全額月退休金退休指標數將調升至「八五制」，而且從原本的五十歲調整為需年滿五十五歲，所以今年退休人數較為增加，明年及後年退休人數預期會減緩一些。

    教育處也表示，針對近年教師面臨師生管教衝突及親師溝通等的教學現場挑戰，為緩解教師壓力、營造安心教學環境並留住優秀人才，同時透過改善偏鄉教師新宿舍、補助恆春半島地區交通費，並發給久任獎金，鼓勵優秀教師留任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播