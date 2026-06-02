屏縣242位教師退休 連3年增加

屏縣退休教師增加，教師甄選錄取名額也增加，圖為5月31日舉行的教師甄選初試。（屏縣教育處提供）

近年教師面臨師生管教衝突及親師溝通等的教學現場挑戰，全台湧現退休潮，屏東縣國中小及學前教師退休人數已經至少連續三年增加，今年國中六十一人退休、國小與幼兒園更達一八一人退休，教育處表示，將持續作教師最強大的後盾，預估明、後年退休人數會減緩一些。

屏東縣府教育處統計，二〇二四年至今年退休人數，國中分別為四十四人、四十八人、六十一人，國小（含幼兒園）分別是一〇四人、一一五人、一八一人。也因為退休人數增加，屏縣今年教師甄選錄取名額也創新高，除了國小及學前已連續三年都開缺逾一百名外，國中今年原訂錄取六十四名，加計增額錄取廿八人之後，共計將錄取九十二人。

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分析教師退休人數增加原因，教育處說，除了與教師個人生涯發展、管教衝突及親師溝通等不同因素有關外，還有明年起公立學校教職員支領全額月退休金退休指標數將調升至「八五制」，而且從原本的五十歲調整為需年滿五十五歲，所以今年退休人數較為增加，明年及後年退休人數預期會減緩一些。

教育處也表示，針對近年教師面臨師生管教衝突及親師溝通等的教學現場挑戰，為緩解教師壓力、營造安心教學環境並留住優秀人才，同時透過改善偏鄉教師新宿舍、補助恆春半島地區交通費，並發給久任獎金，鼓勵優秀教師留任。

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