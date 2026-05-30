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    首頁 > 生活

    火車到台北近4小時 台東爭取縮短

    2026/05/30 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東火車行車時間長，議長吳秀華要求縣府爭取縮短。（記者黃明堂攝）

    台東火車行車時間長，議長吳秀華要求縣府爭取縮短。（記者黃明堂攝）

    台東對外交通路途遙遠，早年台北到台東最快的自強號平均耗時約六小時，花東鐵路電氣化後，曾縮短到三個半小時，但目前最快的班次也要三小時五十分。縣議長吳秀華昨天在質詢時指出，一來一回落差將近一小時，漫長的乘車時間讓鄉親與遊客無奈。交通處長劉俊毅答詢說會向台鐵反映，未來雙軌化完成後，應可縮短行車時間。

    台鐵︰兼顧安全效率 滾動檢視

    台鐵表示，為擴大東部幹線運輸量能，採用EMU3000型為主力車種，因列車性能因素，致行車時間略有增加；另為確保行車安全，部分北迴線風險路段採降速行駛，將滾動檢視，在兼顧安全與效率的前提下，提供優質的乘車服務。

    在東部幹線尚未電氣化的時代，柴聯自強號台北到台東最快也需要四小時四十分鐘，若停靠站較多則需花五至六個小時。花東鐵路電氣化完工以及普悠瑪號、太魯閣號投入營運，北東曾經跑出三小時卅分鐘的歷史最快紀錄，但在歷經兩次重大事故，及因應地方陳情增停站後，台鐵調整最短行車時間要三小時五十分，多數在四個半小時。

    過去最快3.5小時

    吳秀華強調，許多鄉親紛紛反映，不論是專程北上就醫、開會，或是觀光客來到台東旅遊，常常都覺得「真的坐好久、要晃好久才能到台北」。交通處長劉俊毅回應表示，未來隨著雙軌化全面通車，行車速度應該有機會重新回到過去的水準。吳秀華要求向台鐵爭取，每天至少能有往返台北與高雄各一班的「快速直達車」，透過減少停靠站來縮短行車時間。劉俊毅承諾向台鐵提出反映。

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