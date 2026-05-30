台日觀光論壇苗栗登場 彩繪稻田驚艷

「台日觀光高峰論壇」昨在苗栗縣登場，日方貴賓參訪苑裡稻田彩繪，「台日友好in苗栗」字樣傳遞台日深厚情誼。（台灣觀光協會提供）

「台日觀光高峰論壇」昨日登場，台日觀光業界意見領袖及政府部會代表近兩百人參與，交流兩國觀光發展議題，決議推動更全面的互訪，並以「一程多站」為核心，共同開拓遠程市場。主辦城市苗栗縣於論壇後安排苗栗踩線行程，交通部長陳世凱亦與日方貴賓參訪寶元紀之丘。苗栗縣精心準備苑裡稻田彩繪，以「台日友好in苗栗」字樣，展現台日兩國堅實情誼。

台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭表示，很高興能邀請日方貴賓到故鄉苗栗踩線。今年黃金週有許多日本遊客來台，旅遊網站搜尋數據顯示，台灣是日本旅客前五大搜尋目的地，日本民眾積極尋找台北以外景點，搜尋量成長快速的城市中，桃園、高雄、台中都是近年台日觀光高峰論壇的主辦城市，確實帶動兩國人民深度互訪，探索更多城市與主題。

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苗栗縣長鍾東錦表示，苑裡彩繪稻田不只是農業景觀，更象徵苗栗對台日友誼的重視與期待，邀請國內外旅客，把握彩繪稻田最佳觀賞期間，走訪苑裡，感受苗栗山海農村交織而成的獨特魅力。

日展誠意 允諾積極送客來台

日本觀光振興協會會長菰田正信表示，日本觀光振興協會持續推動日本旅客造訪台北以外的城市，他期待能把苗栗的文化、美食、風景傳遞給更多日本旅客，送客來台灣苗栗旅行。

交通部觀光署陳玉秀署長表示，本次論壇日方展現高誠意，明確允諾會積極推動送客來台。日本觀光廳田端浩參與於會中強調，日本官方已正式將台灣定為出境旅遊的重點目的地之一。日本觀光廳也實施線上申請新版護照的便民措施，將在網站平台強力宣傳台灣旅遊資訊。

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