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    首頁 > 生活

    名間焚化爐案完成二階環評範疇界定會議 投縣府開會24次 自救會批疲勞轟炸

    2026/05/29 05:30 記者張協昇／南投報導
    名間反焚化爐自救會抗議縣府連開環評範疇界定會議「疲勞轟炸」，意圖壓制反對聲音。（記者張協昇攝）

    名間反焚化爐自救會抗議縣府連開環評範疇界定會議「疲勞轟炸」，意圖壓制反對聲音。（記者張協昇攝）

    南投縣名間焚化爐興建案，昨（廿八日）終於完成二階環評範疇界定會議，自救會與環團會前召開記者會，抗議縣府在四個月內史無前例連開廿四次會議「疲勞轟炸」，企圖壓制反對聲音，強調縣府未來若仍一意孤行，鄉親不會屈服，將抗爭到底。

    鄉親強調將抗爭到底

    名間鄉長陳翰立等人表示，一般環評範疇界定會議開會時間以半天計算，南投縣環保局為了強推名間焚化爐案，從今年一月底至昨天已進行十二個整天的範疇界定會議，等於開了廿四次會議，打破當年引發極大爭議的「國道七號」開了廿二次範疇界定會議的歷史紀錄，係用行政資源來「疲勞轟炸」名間鄉親與環團，企圖打擊、壓制反對蓋焚化爐聲音。此外，自救會無法信服環保局「球員兼裁判」的空污模擬，要求將空污模式與模擬結果送請環境部認可，並邀請國科會專家參與審查。

    民進黨南投縣長參選人温世政則指出，縣府設置日燒五百噸垃圾的焚火爐，會造成污染高、民怨高及成本高的三高問題，他提出的多元處理垃圾替代方案，可有效去化垃圾，根本不用蓋焚化爐，盼縣府回頭是岸。

    環局︰已討論替代方案

    環保局長李易書表示，如果民眾能理性討論、精簡發言，會議很快就會結束，會議長短非環保局決定，昨天也已討論替代方案，包括替代技術，也會將將空污模擬結果送環境部及國科會確認。

    李易書強調，範疇界定會議結束後將進行後續環境調查、空污模擬，時間約一年，再根據模擬調查結果撰寫環評報告書，送交環評大會審查，過程中也會聽取地方與環團、專家的意見做修正，來確認名間焚化爐是否適合開發。

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