布袋籌建海淡廠 漁民憂影響養殖

民眾憂心嘉義海淡廠鹵水排放會影響牡蠣、文蛤養殖。（記者林宜樟攝）

為穩定提供產業、民生用水，經濟部水利署水利規劃分署在嘉縣布袋商港外港推動嘉義海水淡化廠BOT案，昨召開公聽會，鄉親憂心海淡廠排放高濃度鹵水恐影響文蛤及牡蠣養殖，要求加強監測，並有完整救濟補償及地方回饋機制；水利規劃分署長郭純伶回應說，將落實排放區及養殖區監測，將與地方溝通回饋事宜，並委託第三方公正機構評估。

水利規劃分署預計明年二月辦理海淡廠促參招商，二〇二九年六月動工興建，二〇三二年六月完工產水，營運期廿五年。

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水利署︰將落實監測

郭純伶及規劃廠商說明海淡廠規劃，將在布袋商港外港以填海造陸工程設置，面積六公頃，每日產水十萬立方公尺，管線埋設海床下三公尺，避開臨時航道、錨區範圍及牡蠣養殖區劃漁業權範圍。

布袋鎮以岑海里、好美里為主要影響範圍。好美里長蘇元勲表示，當地為文蛤養殖重鎮，憂心海淡廠會造成海水濃度變化，要求在鄰近海域設置監測站；東石鄉網寮村長戴慶堂說，當地牡蠣養殖區在海淡廠海域北側，也是受影響範圍，水利規劃分署應到網寮開說明會。鄉親蔡崇程說，鹵水比海水重，若長期沉在海水底部，恐影響牡蠣及文蛤養殖。

水利規劃分署指出，海淡廠採低擾動工法施工，將在養殖區設置濁度連續監測站，掌握水質；救濟補償及地方回饋機制參照新竹、台南案例，委託第三方公正機構評估；施工前進行溝通，先完成救濟，再啟動興建；施工中會進行環境改善，營運期間提供公益回饋。

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