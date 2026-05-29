蘇巧慧爭設國家樂生醫療人權文化館

蘇巧慧（右四）與衛福部樂生醫院院長王偉傑（右三）參觀「尋生．共生」特展。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天受邀到衛福部樂生醫院舊院區出席「新庄真人圖書館」活動，並參觀「尋生．共生」特展，她表示，已提案修法，要求政府設置「國家樂生醫療人權文化館」，保存漢生病文史資料，作為醫療人權的研究、典藏、展示及教育推廣的歷史現場。國民黨新北市長參選人李四川整合他在各網路社群平台的連結，邀請民眾按讚、追蹤，搶攻年輕選票。

蘇巧慧表示，樂生療養院過去被污名化，她感佩院民們展現的生命韌性，如今院區不僅成為照顧居民健康的樂生醫院，更積極參與各項地方合作計畫，打造「在地、共好」生活圈，她會與相關部會繼續努力，讓樂生的故事被更多人看見。

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針對輝達進駐台北市北投士林科技園區掀起核電議題論戰，藍委徐巧芯、王鴻薇批評蘇巧慧閃躲迴避，與民進黨重啟核能的立場不一。蘇巧慧回應，她和府院的態度始終一致，「我們都認為核能安全、核廢有解、全民有共識，是不可取代的三項前提」。

李四川再談蓋蘆社大橋

李四川前天出席蘆洲區地方鄉親與幹部座談會，重申他未來一定會蓋蘆社大橋，串聯北士科園區，打造AI科技廊帶。

另外，李四川昨在臉書粉專發布「李四川社群傳送門」貼文，整合在各網路社群平台的連結，邀請民眾按讚、追蹤。

李四川出席蘆洲區地方鄉親與幹部座談會。 （李四川競選辦公室提供）

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