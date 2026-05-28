扭轉高雄命運 後勁反五輕常設展揭幕

真實歷史照片重現當年抗爭的氣氛。 （地球公民基金會提供）

高雄後勁反五輕運動將屆四十年，常設展昨天起於後勁部落的鳳屏宮展出，帶領民眾重新認識這段流血流汗、扭轉高雄命運的歷史。

一九八七年政府與中油宣布在高雄楠梓後勁煉油廠興建五輕，長期忍受廠區空污與工安威脅的後勁居民，展開長達數年的圍廠抗爭，當時的行政院長郝柏村調度大批鎮暴部隊鎮壓，最終中油承諾五輕於二〇一五年遷廠。

請繼續往下閱讀...

台灣最久環保運動 促成台積電進駐

「後勁反五輕」常設展由後勁廟產管理委員會與後勁社福基金會主辦、地球公民基金會協辦。策展團隊指出，過去的中油高雄廠曾是全台面積最大的污染場址，如今成功轉型由台積電進駐，「如果沒有後勁反五輕，就沒有今日高雄的台積電」。

策展團隊強調，這場運動創造了諸多「台灣第一」，包含台灣歷史最久的環保運動、首次地方公投，及開全台之先由民間自費委託學術機構進行社區污染調查、倡議關廠後轉型生態公園等，是台灣由下而上最可貴的民主實踐。

展覽以「一場台灣最漫長的環保抗爭，扭轉城市命運的社會運動」為核心，規劃「大事記、事件回顧區、閱讀區、照片區、地圖區」五大區域，以照片重現當年抗爭的氣氛。

此外，五月卅日晚間七點，鳳屏宮廟埕舉辦「反五輕四十年紀念音樂晚會」，邀請謝銘祐、生祥樂隊、農村武裝青年等參與。

反五輕運動是台灣歷史上最漫長的環保抗爭，最終中油承諾於二〇一五年關廠遷廠。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法