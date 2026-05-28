為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    扭轉高雄命運 後勁反五輕常設展揭幕

    2026/05/28 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    真實歷史照片重現當年抗爭的氣氛。 （地球公民基金會提供）

    真實歷史照片重現當年抗爭的氣氛。 （地球公民基金會提供）

    高雄後勁反五輕運動將屆四十年，常設展昨天起於後勁部落的鳳屏宮展出，帶領民眾重新認識這段流血流汗、扭轉高雄命運的歷史。

    一九八七年政府與中油宣布在高雄楠梓後勁煉油廠興建五輕，長期忍受廠區空污與工安威脅的後勁居民，展開長達數年的圍廠抗爭，當時的行政院長郝柏村調度大批鎮暴部隊鎮壓，最終中油承諾五輕於二〇一五年遷廠。

    台灣最久環保運動 促成台積電進駐

    「後勁反五輕」常設展由後勁廟產管理委員會與後勁社福基金會主辦、地球公民基金會協辦。策展團隊指出，過去的中油高雄廠曾是全台面積最大的污染場址，如今成功轉型由台積電進駐，「如果沒有後勁反五輕，就沒有今日高雄的台積電」。

    策展團隊強調，這場運動創造了諸多「台灣第一」，包含台灣歷史最久的環保運動、首次地方公投，及開全台之先由民間自費委託學術機構進行社區污染調查、倡議關廠後轉型生態公園等，是台灣由下而上最可貴的民主實踐。

    展覽以「一場台灣最漫長的環保抗爭，扭轉城市命運的社會運動」為核心，規劃「大事記、事件回顧區、閱讀區、照片區、地圖區」五大區域，以照片重現當年抗爭的氣氛。

    此外，五月卅日晚間七點，鳳屏宮廟埕舉辦「反五輕四十年紀念音樂晚會」，邀請謝銘祐、生祥樂隊、農村武裝青年等參與。

    反五輕運動是台灣歷史上最漫長的環保抗爭，最終中油承諾於二〇一五年關廠遷廠。 （資料照）

    反五輕運動是台灣歷史上最漫長的環保抗爭，最終中油承諾於二〇一五年關廠遷廠。 （資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播