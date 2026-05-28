潮州「戀車潮現」31日登場 戰鬥陀螺對戰

潮州鎮公所每年五月都會舉辦「戀車潮現」活動，今年活動不只復古車輛，更將近年突然翻紅的「戰鬥陀螺」童玩也帶到現場，潮州鎮公所指出，今年結合相關協會，邀請一四四名戰鬥陀螺選手齊聚潮州熱血對戰，並同步推出車展、四驅車、甩尾遙控車、桌遊卡牌、市集及古早童玩等多元內容，打造適合親子與年輕族群同樂的假日盛會。

近年的「戀車潮現」為潮州打響「日式建築文化園區」的名聲，今年公所再發揮創意，五月三十一日不僅是車輛，連小朋友熱愛的四驅、甩尾遙控車及桌遊童玩與市集都能一次玩個夠，尤其是今年開始爆紅戰鬥陀螺，號召全台玩家對戰。

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潮州鎮公所指出，近年活動除了舉辦車展，因為接近畢業季因此舉辦「潮州藝起來」的十校聯展還有日台交流音樂會外，去年還邀請韓國與埃及的團隊演出，並持續規劃不同世代都能參與的活動，今年將觸角深入親子家庭，讓小孩子體驗爸媽甚至祖父母年代的童玩。

鎮公所表示，透過戰鬥陀螺活動，邀請全台知名選手同場較量，屏東在地人也有屏東交流賽，並邀請在地玩具店家金花復古玩具店及卡樂活一六八帶來古早童玩體驗，讓跨世代反差的傳統木陀螺和戰鬥陀螺可以「同台較勁」。

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