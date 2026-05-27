台中營養午餐湯僅9顆脆丸 30童抽籤決定

目前仍自費 家長憂免費品質 教育局︰要求學校加強向教師宣導

台中市長盧秀燕廿五日才宣布新學年度公立國中小學營養午餐免費政策，將擴及私立國中小學生一併受惠，昨日卻爆出有國小午餐湯品是脆丸湯，整鍋湯竟只有九顆小脆丸，但全班有卅名學童，脆丸根本不夠分，老師竟讓學生抽籤決定誰可以吃，引起家長熱議。教育局指出，經學校清查，四班有脆丸不足情況，其中一班未申請備品，抽籤決定，要求學校加強向教師宣導，廠商也將全校發包子補救。台中市長盧秀燕則指示，該供餐廠商予以記點處罰。

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盧秀燕指示 供餐廠商記點處罰

台中市新學年度起將實施公私立國中小學營養午餐免費，昨卻有家長在網路社群發文指，小孩回家反映學校午餐喝脆丸湯，一鍋湯竟只有九顆小丸子，但全班有卅名學童，教師竟用「抽籤」決定誰能吃脆丸，讓家長直呼離譜；貼文引起不少家長熱議，學校丸子湯通常是一顆切片處理，否則一定不夠分；更有家長熱議，現在午餐都還是家長自費，新學年度起營養午餐免費，憂心午餐品質會不會每況愈下。

4班供應不均 1班未用備品補足

教育局指出，該校有卅六班，其中四班供應不均，一班未用備品補足，以抽籤決定；當事學校指出，廿五日午餐提供冬瓜脆丸湯，學校第一時間找廠商再度要求供應量充足，廠商也提出全校發包子補救，另也跟教師加強宣導因應之道。

陳俞融質疑，現在學校午餐是家長自費，都會發生一鍋湯僅九顆脆丸的情況，要求教育局確實督導，午餐免費品質不容打折。教育局長蔣偉民指出，未來一定會注意學校營養午餐品質。

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