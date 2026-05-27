北市統籌款多400億卻百億還債 議員質疑未投資AI新城

蔣萬安︰依法還債 打造AI首都相關預算都編在各局處

輝達今天將在北士科總部基地舉辦台灣員工大會，台北市議員簡舒培表示，北市正值轉型的黃金關鍵期，但今年從中央多拿的四百億元統籌分配稅款後，反而拿其中一一四．二四億元還債，沒有用來投資AI新城，認為市府應將規劃寫成白紙黑字，編列相對應的預算，不是拿去還債；台北市長蔣萬安表示「雙管齊下」，相關的規劃都有預算，而依法律該還債就必須遵守。北士科未來可洽談AI科技產業及其供應鏈夥伴，持續的創造AI產業生態系及聚落的提升。

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台北市議會昨進行市政總質詢，多名議員關心今天輝達的員工大會。簡舒培指出，輝達將投資北市逾四億元、創造五．五萬至六萬的工作機會，未來十年是北市轉型的黃金關鍵期，蔣萬安做好準備了嗎？當全世界都在搶下一個世代經濟主導權的時候，北市竟把投資未來的錢拿去還債，台北要成為AI重鎮的投資在哪裡？

蔣萬安回應「雙管齊下」，依法還債五到六％並投資AI場域，要打造AI首都，不是單看一個園區，相關預算都編在各局處；北士科以輝達為引擎結合供應鏈招商引資，電力、網路、算力、交通、住宅等五大面都完整規劃好，持續的創造AI產業生態系及聚落的提升，不會看不到藍圖。

蔣今與黃仁勳見面 話題不設限

議員陳賢蔚問蔣萬安，今天跟黃仁勳見面要聊什麼，蔣萬安表示，什麼都可以談，認為黃仁勳應該很關心後續行政作業的協助，也可以談談未來與其供應鏈夥伴，怎樣發揮群聚效益，產生生態系。

財政局會後補充，依公共債務法規定，非自償債務應按當年度稅課收入至少五％到六％編列，統籌分配稅款也是稅課收入，應編列還本預算。

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