新北編5.4億調整里鄰經費 綠批「看顏色」放利多

綠營：多次質詢爭取補助 侯從未正面回應 今年突新增多項福利政策

新北市議會國民黨團昨在市政總質詢爭取提高里長、鄰長相關補助與工作經費，市長侯友宜當場允諾，因應物價上漲，明年起將調升及新增共六項基層經費，擴編預算達五．四億元。不過，民進黨團總召陳永福等人批評，民進黨團多次要求提高里鄰志工聯誼費與鄰長工作津貼，遺憾市府總是優先回應國民黨議員訴求，質疑市府釋放利多「看顏色」。

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每里工作經費最高118萬元

侯友宜指出，調整項目包括里基層工作經費每里每年七十萬至一一八萬元、專案補助里民活動場所租用費每里每月三萬元、鄰長工作協助費每月二五〇〇元、里鄰長及巡守隊聯誼活動費每人每年五千元、鄰長喪葬慰問金一．五萬元，以及里鄰活動費的人口級距改為兩千人，擴編經費達五．四億元。

陳永福、民進黨團幹事長周雅玲說，民進黨議員長期透過質詢爭取補助母嬰、孕婦及長者施打RSV疫苗、老人免費裝假牙、帶狀疱疹疫苗定額補助等，侯友宜從未正面應允，今年突然新增許多福利政策，但去年議會審議預算時，市府並未編列相關預算，事涉龐大財政支出與後續執行，要求市府進行專案報告。

公費皮蛇疫苗 9月起不限慢性病

另外，新北市目前全額補助低收、中低收入戶六十五歲以上（原住民五十五歲以上），且有慢性病患者施打「帶狀疱疹疫苗（皮蛇疫苗）」，市議員金瑞龍昨質詢爭取擴大補助範圍，侯友宜回應，預計九月一日起取消慢性病限制，市府將再研究明年預算有無調整擴大空間。

衛生局長陳潤秋說明，九月一日起，公費帶狀疱疹疫苗擴大至設籍新北六十五歲（原住民五十五歲）以上低收、中低收入戶者，全額補助接種二劑帶狀疱疹疫苗，符合條件者約七千餘人；新制上路後，符合資格的市民可攜帶健保卡、低收或中低收證明等文件，至全市廿九區衛生所免費接種疫苗。

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