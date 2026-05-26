高雄「表參道」人行道 將拓寬為11.5米

高雄車站前的中山一路人行道改善工程啟動。（記者葛祐豪攝）

改善火車站前中山一路1.1公里長 設獨立單車道 增綠帶及遮蔭

台鐵高雄車站前總長一．一公里的中山一路人行道改善工程啟動，總經費一．七七億元，將統一拓寬人行道至十一．五米，並設置獨立自行車道、增加綠帶與遮蔭配置，預計明年中完工。

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總經費1.77億 預計明年中完工

中山一路是高雄車站前的主要門面道路，也是市長陳其邁推動「高雄表參道」的主要範圍，目前從建國至七賢路段的人行道空間較小，寬度介於五至八．四米，七賢至民生路段的人行道則約為十一．五米，兩路段人行道寬度差了一倍；此外，現有人行道鋪面多處老舊損害，且獨立植栽槽過小，有竄根問題。

工務局獲同意補助，近日開始施工，以六合路為界，分成建國路至六合路段（五一五米）、六合路至民生路段（五八五米）兩標案，目前建國路至六合路段已架起圍籬施工，六合至民生路段正備料中。

路口街角擴大 轉角處設護欄

道路養護工程處長林志東說明，工程將把人行道統一拓寬為十一．五米，並特別針對重要路口進行街角擴大，減少視覺死角，提升行人停等與通行的安全性；轉角處則設置護欄，強化人車分流的清晰界線，同時增加綠帶與遮蔭配置；工程也導入無障礙設施及自行車道專用道，街道空間重新調整配置，讓高雄車站周邊的步行環境更安全舒適。

議員建議 打造「高雄驛」拚商機

市議員張博洋指出，高雄車站前的道路環境改善後，接著要思考如何讓商機回來，期盼未來車站周邊進一步活化，結合路面、地下商圈，形成「高雄驛」品牌，吸引業者進駐。

此外，施工中的新台十七線南段工程，配合左營區中正路、必勝路口與左營大路進行永久路型實體分隔島施工，六月一日起將先開放左營大路轉彎車道，部分中正路南下車道採南北向車流分流運作，工程預計於十月底前完成。

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