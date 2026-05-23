龍崎拚觀光 議員倡設「森林動物教育園區」

台南市長黃偉哲簽署承諾書，允諾規劃龍崎「森林動物教育園區」。（記者王姝琇攝）

高雄內門區野森動物學校開幕兩個月，整體營收超過壽山動物園，台南市議員陳皇宇昨天在議會質詢時提議台南龍崎擁有豐富自然景觀與山城特色，不輸內門，也很適合規劃「森林動物教育園區」，串聯觀光動線打造龍崎地方特色。市長黃偉哲簽署承諾書，允諾評估規劃「森林動物教育園區」可行性，串聯台南高雄雙城旅遊。

陳皇宇表示，「森林動物教育園區」可作為台南將動保與觀光結合的重要示範計畫，建議黃偉哲先啟動相關規劃，同時也已獲民進黨台南市長參選人陳亭妃的支持，未來可持續推動與建設，讓兼具教育、觀光與地方創生效益的政策落地生根。

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陳皇宇強調，龍崎發展不能只停留在單點建設，未來同步推動「一八二橋下休閒公園第二期」與「森林動物教育園區」雙亮點建設，讓龍崎蛻變為台南最具特色的山城休閒據點，建立完整的發展藍圖，全面帶動地方創生與產業升級。

黃偉哲表示，龍崎擁有良好的自然環境與地理條件，距離高鐵站也近，具備發展生態教育及休閒觀光的潛力。對於龍崎版的森林動物教育園區，市府抱持開放態度，願意來評估規劃可行性。

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