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    首頁 > 生活

    全齡照顧 斗六多功能社福大樓啟用

    2026/05/21 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    中央、地方協力建置斗六市多功能社福大樓落成啟用，提供全齡照顧場域。（記者黃淑莉攝）

    中央、地方協力建置斗六市多功能社福大樓落成啟用，提供全齡照顧場域。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣斗六市多功能社會福利大樓昨日落成啟用，一至三樓整合了長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從〇歲至百歲，是一棟「全齡照顧」的公共場域。

    中央地方協力3.4億打造

    斗六多功能社福大樓位在雲林溪水岸園區的黃金地段，由衛福部及縣府分別補助八千萬元，市公所自籌一．八億元，總計三．四億元，一樓設置社區式日照與長青食堂、老人活動中心，二樓小規模多機能與公共托育，三樓為健康促進與青少年空間，設置有乒乓球教室、K書中心及多功能空間，打造跨世代共享的公共生活場域。

    服務對象從〇歲至百歲

    衛生福利部政務次長呂建德表示，很開心見證斗六市多功能社福大樓落成啟用，服務對象從〇歲到百歲提供全齡式服務，讓雲林的孩子、長輩、年輕人共融分享。也呼籲立法院能儘快通過預算，畢竟社會福利不分黨派，期盼大家共同打拚為我們的孩子、長輩、為雲林共創幸福。

    雲林縣長張麗善說，日照部分由成大斗六分院進駐，提供專業日間照護服務，托育部分縣府已著手規劃〇至二歲公共托育中心，將於明年開始服務；斗六市長林聖爵指出，多功能社會福利大樓不只是硬體建設的完成，更代表城市照顧理念的全面升級，公所會持續透過完善公共服務與友善空間，讓每位市民都能共享更優質、更有溫度的生活環境。

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