文山焚化爐改建 盧秀燕挨批任內都沒動

議員何文海質疑盧秀燕任期剩下半年，文山焚化爐預算暴漲、實質進度零。（記者蘇孟娟攝）

推翻前市長維修不重建規劃 盧︰原址汰舊換新 沒違背承諾

台中市長盧秀燕任期倒數計時半年，台中市議員何文海十九日質疑盧秀燕推翻前市長林柏榕不再在文山蓋焚化爐的承諾及前市長林佳龍維修不重建的規劃，堅持在文山焚化爐現址蓋全新焚化爐，相關期程一再跳票，任期剩半年，迄今未實質動工，經費更從四十億暴漲到近九十五億，留超級爛攤子給下任市長收拾；盧秀燕澄清，她推動在原址汰舊換新，日垃圾處理量均是九百噸，沒有增建第二個焚化爐，她沒有違背承諾。

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何文海︰改建延宕 留爛攤給下任

何文海指出，盧秀燕任內文山焚化爐改建進度大延宕，面對外界一再質詢，竟稱是民進黨擋建，還把垃圾處理不完責任推給市民，林柏榕任內曾有公文白紙黑字承諾南屯人文山焚化爐有退場機制，期滿不會再在原址興建焚化爐，他身為南屯在地市議員本來就應替民意發聲，反對續在文山換新爐，「我不反對難道要拍拍手歡迎妳來蓋」。

何文海批評盧秀燕罔顧民意，堅持要把焚化爐續留南屯，拆舊蓋新「等於是新蓋的爐」，卻連環評都沒做，焚化爐原地踏步八年，還好意思推給「議員反對」，謊話連篇。

新建費用自40億暴增到94億

何文海說，之前他多次質詢以舊換新計畫，盧秀燕信誓旦旦說二〇二四年底會完工，如今二〇二六年快過一半了，去年底弄「先期工程」動工，並非實質動工，盧秀燕任期僅剩半年卸任，號稱新的焚化爐完全沒有實質進度；更慘的是，盧秀燕推翻林佳龍的十億改建計畫硬推新建，期程卻一拖再拖，新建費用已自四十億暴增到去年以九十四億三千二百萬招標發包，「代價慘痛」。

處理垃圾太空包 議員批盧躺平

何文海痛批，盧秀燕稱台中沒發生垃圾大戰，卻只會把垃圾藏到大里掩埋場，甚至創「台中之光」，打包「垃圾太空包」堆到文山焚化爐，垃圾處理「躺平」、「擺爛」，「想選總統是要推廣垃圾太空包嗎」，垃圾問題將變下屆市長的最大爛攤子。

台中市長盧秀燕推動在文山焚化爐現址拆舊蓋新。（台中市府提供）

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