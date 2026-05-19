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    首頁 > 生活

    草屯、中寮議員選區 政二代拚出線

    2026/05/19 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣議員第二選區參選人洪宗呈（右），父親是前草屯鎮長洪國浩（左）。（洪宗呈提供）

    南投縣議員第二選區參選人洪宗呈（右），父親是前草屯鎮長洪國浩（左）。（洪宗呈提供）

    南投縣議員第二選區（草屯、中寮）應選席次原為八席，今年可望增加一席，讓老將、新秀都增添希望與動力，尤其是新人更卯足勁拚出線。此次新人中有兩人是「政二代」而備受矚目，其中洪宗呈的父親是前草屯鎮長洪國浩，洪巧娟則是前縣議員黃秀女的女兒。

    有意角逐第二選區的人選很多，現任七名縣議員中，除唐曉棻轉由其夫林昆熠出征，其餘都將競選連任，而參選的新人頗多，老將、新人競爭激烈，新人為打知名度，積極參加各種活動，其中洪宗呈、洪巧娟，因為是「政二代」很快打開知名度。

    洪巧娟是前南投縣議員黃秀女的女兒，她在第二十屆縣議員選舉高票落選，這次捲土重來，黃秀女近日已穿上洪巧娟的競選背心參加各項活動幫女兒拉票。洪宗呈則是前草屯鎮長洪國浩的兒子，洪國浩積極為兒子輔選，假日也常可看到外貌極相似的父子同框。

    現任縣議員林友友也是「政二代」，她是前縣議員林永鴻的女兒，首次參選即當選，個性獨立自主，加上是現任議員，大多是她自己跑行程或辦活動，林永鴻當她的隱形後盾。

    洪巧娟（左）是前南投縣議員黃秀女（右）的女兒。（洪巧娟提供）

    洪巧娟（左）是前南投縣議員黃秀女（右）的女兒。（洪巧娟提供）

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