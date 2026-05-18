花蓮疊石攝影、短影音 創意賽拚獎金

「花蓮太平洋國際疊石藝術季」在七星潭藍天廣場登場，攝影、短影音創意競賽徵件中。（花蓮縣觀光處提供）

「花蓮太平洋國際疊石藝術季」即日起到六月底在七星潭藍天廣場登場，花蓮縣政府指出，「太平洋國際疊石攝影比賽」及「創意短影音創作競賽」持續徵件，攝影比賽、短影音創作競賽總獎金各為十萬、六萬元，分別在二十七日、三十一日前截止。

縣府觀光處指出，太平洋國際疊石藝術季，融合自然地景、療癒美學與國際交流，吸引國內外藝術家齊聚東海岸，也邀請全民透過鏡頭捕捉疊石之美；展區設置太陽能燈飾做為夜間照明，讓疊石作品在日夜之間展現不同風貌，打造全天候不間斷的藝術體驗。

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觀光處表示，今年藝術季推出「疊石攝影比賽」，總獎金達十萬元，徵件主題涵蓋七星潭疊石作品、星空景致及地景互動等內容，不論是海浪拍打中的平衡藝術，或星空下的疊石剪影，都可作為創作題材。

「疊石短影音創作競賽」總獎金六萬元，徵件至三十一日止，鼓勵民眾以九比十六直式短影音形式，拍攝藝術作品展示、活動紀錄、親子互動體驗，以及自然與藝術融合的畫面，透過社群平台分享，讓更多人認識花蓮海岸之美。

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