因應三鶯線轉乘 鶯歌公八停車場動土

圖為完工示意圖。（交通局提供）

地下3層提供278格車位 地上規劃2千平方公尺綠地及活動中心

捷運三鶯線即將通車，新北市政府推動鶯歌區公八公園地下停車場工程，昨舉行開工動土典禮，將平面停車場升級為地下三層設計，翻倍提供二七八格車位，並共構建國里民活動中心，提升在地交通和生活機能。

請繼續往下閱讀...

新北市長侯友宜指出，公八公園周邊多為老舊社區，停車空間不足，加上鄰近建國國小、昌福國小、幼兒園及黃昏市場，日常停車需求高；捷運三鶯線通車在即，國華站將成重要轉乘節點，市府擴充公八公園地下停車場，完工後停車位由原本一一六格大幅增至二七八格，紓解居民與學區、採買人潮的停車壓力。

總經費7.4億 預計2029年2月啟用

侯友宜說，工程總經費七億四四六八萬元，預計二〇二八年九月完工、二〇二九年二月啟用，地上空間規劃約二千平方公尺公園綠地及活動中心，兼顧停車與市民活動休憩。

蘇巧慧爭取45億25案停車場建設

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧表示，感謝新北市府團隊努力，以及在地議員監督，與里長長期爭取，使工程順利開工，她也居中協調，她已爭取廿五案停車場建設納入前瞻計畫，中央共補助約四十五億元。

國民黨新北市議員江怡臻說，此案未獲中央補助，由新北市府全額負擔，原預計明年下半年開工，遲遲等不到中央經費，市府努力籌措，工程進度提前一個多月，她質疑蘇巧慧的居間協調，讓人滿頭問號；建國里長林清得力挺蘇，說她「從頭到尾都有協助協調」。

民進黨新北市議員卓冠廷表示，此案在武漢肺炎疫情前曾規劃三．七億元預算，卻從停管基金中消失，他上任後透過質詢等方式，爭取停車場計畫起死回生，花費一年多時間，用數據證明周邊停車使用率已達極限，有興建停車場的必要，終於迎來動工。

捷運、公車 開放使用LINE Pay Money

另外，新北捷運環狀線、台北捷運以及雙北市區公車，今起開放使用「LINE Pay Money交通乘車碼」。交通局運輸管理科長許芫綺說，民眾上下車或進出捷運閘門時，只需用手機開啟LINE掃碼，即可完成乘車支付；LINE Pay Money交通乘車碼上線後，與既有悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay並行，均適用捷運、輕軌與公車間雙向轉乘優惠。

鶯歌公八地下停車場動土，新北市長侯友宜（左四）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）出席。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法