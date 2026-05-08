高雄科技執法抓空污 露天燃燒118件最多

環保局於大樓高點設置移動式AI影像判煙系統抓空污。 （記者陳文嬋攝）

去年迄今年4月底查獲158件裁罰2847萬 中油大林廠罰791萬最高

不只地面交通導入科技執法，高雄市環保局以七十三組AI雲端影像智慧辨識系統，搭配二架熱顯像空拍機，針對空氣污染加強科技執法，統計去年迄今年四月底共查獲一五八件，累計裁罰二八四七萬元，以中油大林廠裁罰七九一萬元金額最高，違規項目以露天燃燒裁處一一八件最多，在科技介入後，違規個案無所遁形。

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11個產業園區 AI雲端影像智慧辨識

環保局為防制空氣污染，於臨海、楠梓等十一個產業園區，設置六十六組AI雲端影像智慧辨識系統，針對黑煙、白煙、火花等異常，全天候進行無間斷空污影像辨識，並即時通知稽查人員前往取締。

市府統計去年迄今年四月底查獲四十件裁罰二四三六萬元，以中油大林廠裁罰五件共七九一萬元最高，其次為中鋼裁罰四件共一八一萬元。

環保局另於路竹、大社、大寮等露天燃燒高污染潛勢區，增設七組移動式AI雲端影像智慧辨識系統，二十四小時即時監控，並針對民眾陳情熱區，不定時出動二架熱顯像空拍機，空中查緝露天燃燒，提高夜間及偏遠地區稽查取締效率。市府統計，去年迄今年四月底裁罰一一八件共四一一萬元，以個人露天燃燒件數最多，裁罰九十一件共二十四．七萬元。

裝潢廠委託清除廢木板 竟以金爐燃燒

最誇張是某裝潢工廠受民眾花錢委託清除廢木板，業者竟直接在工廠門口以金爐燃燒，收錢不依法處理，還製造空氣污染，被市府以空拍機抓包，搭配地面人力稽查開罰十萬元。

露天燃燒個人最高罰10萬 工廠罰500萬

環保局說，露天燃燒除造成空氣污染外，也易影響交通安全及民眾健康，任意非法露天燃燒枯枝落葉、垃圾或裝潢等廢棄物，涉及違反空氣污染防制法規定，一般民眾裁罰一二〇〇至十萬元，工廠燃燒廢棄物裁罰十萬至五百萬元，呼籲民眾及業者切勿心存僥倖。

高市空污科技執法以露天燃燒最多。（記者陳文嬋攝）

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