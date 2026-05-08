暑假限定 嘉義推13團蒸汽火車遊程

嘉義縣政府攜手林鐵及文資處及雄獅旅遊，推出暑期限定的13團蒸汽火車遊程。（記者林宜樟攝）

迎接即將到來的暑假旅遊熱潮，嘉義縣政府攜手阿里山林鐵及文資管理處，推出暑期限定的「嘉義親子鐵道旅遊」，十三團蒸汽火車遊程昨起在雄獅旅遊平台上架販售，以百年蒸汽火車頭搭配林鐵「福森號」及「栩悅號」兩款特色車廂，打造鐵道旅遊體驗，讓遊客感受結合百年工藝與現代美學的鐵道旅程。

縣長翁章梁說，十三團蒸汽火車遊程，涵蓋二至四日不同路線，串聯阿里山、沼平、祝山等經典車站及在地景點，前一千名報名成功者可獲贈「火龍果米磚」及「福森號或栩悅號限量列車紀念磁鐵」。

請繼續往下閱讀...

路線串聯阿里山等車站及景點

雄獅旅行社副總經理方志雄說，阿里山鐵道、森林及雲海值得推廣到全世界，福森號、栩悅號更只有在嘉義能搭乘，歡迎大家到阿里山欣賞美景。

縣府文觀局也與阿里山生態旅遊協會合作，推出暑期限定三場「十字路車站親子導覽走讀」，由在地專業職人引路，帶領親子走訪十字路車站、體驗手洗愛玉、與福森號特色列車合影及享用餐盒，從不同角度認識鐵道文化與山城風貌，活動自六月一日中午十二時起開放線上報名，名額有限。

活動設計「小小鐵道迷電子集章」，六月一日至八月卅一日期間加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，可於林鐵沿線十七個車站進行數位集章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法