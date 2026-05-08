草屯郊區北投國小種稻有成 學生增加

草屯鎮北投國小推動十多年彩繪稻田活動，讓學生下田插秧、除草、割稻，成為該校亮點。（記者陳鳳麗攝）

少子化的衝擊，南投縣下學年將廢併三所偏鄉小校，但也有學校找到特色，吸引學生就讀，像草屯鎮郊區的北投國小彩繪稻田活動即讓學生人數增加；位處偏鄉的中寮鄉爽文國中，則以翻轉教育和特色社團，吸引外地學生跨區就讀，最近還有房仲公司的售屋廣告主打「優質學區」，讓該校師生大為振奮。

投縣下學年將廢併三所偏校

南投縣府一一三學年度廢併三所偏鄉小校，下學年要再廢併一所國中和二所國小，南投縣議員陳宜君日前在議會建議縣府，應及早針對中型國中、小進行轉型輔導，縣長許淑華即舉草屯鎮郊區北投國小的例子，指該校以種稻為特色，學生人數不減反增，強調找到學校特色，就能吸引學生就讀。

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據了解，草屯鎮北投國小從二〇一三年推動彩繪稻田食農教育活動，讓學生下田插秧、割稻、曬穀，頗受家長肯定，也成為該校亮點。

爽文國中翻轉教學 吸引外地生

北投國小之外，全縣人口老化前三名的中寮鄉，鄉內國中小學生人數也逐漸減少，惟爽文國中近幾年因翻轉教學和社團特色，吸引外地學生前來就讀，前年國中會考四十三名考生中，成績五A的有八人，令各界刮目相看。最近還有房仲業出售該學區的房屋廣告，主打「優質學區」，該校曾獲師鐸獎等獎項的王政忠老師說，這算是給努力多年的他和學校老師的勳章。

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