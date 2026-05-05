台中多處公園遊具失修 破損傷孩童

大鵬公園體健設施毀損，議員要求儘速更換。（陳淑華提供）

中央公園繩索鋼絲外露 大鵬公園體健設施壞損 市府：全面檢修

中市二百多座美樂地公園，多位議員反映，雖有具特色公園，但市府應更重視後續維護，中央公園就發生一位小朋友攀爬美樂地飛行遊具的繩索，因鋼絲外露受傷，大鵬公園也發生體健設施破損，害小朋友夾到手，要求市府對公園的遊具及體健設施一定要做到定期巡檢，不能無視問題嚴重性。

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建設局：遊戲區3年大檢驗 每年人員訓練

建設局長陳大田表示，將加強巡檢，也會全面檢修遊具及體健設施；建設局進一步說明，每天都會去巡修，其中兒童遊戲場均依規定每三年大檢驗一次，針對檢驗結果進行改善，同時每年定期辦理二場次兒童遊戲場管理人員暨稽查人員訓練，強化第一線管理人員專業能力。

市議員謝家宜、陳淑華、蕭隆澤及陳雅惠昨針對遊具安全提出質疑，謝家宜指出，上週有小朋友在中央公園飛行美樂地攀爬繩索，遭外露鋼絲割傷，中央公園管理所立即檢修時，發現部分爬繩脫落，因而將遊戲場域全部封鎖。

議員：巡檢多為目測 促較高處強化管理

謝家宜認為，公園遊具後續的管理需要加強，雖然建設局有派員巡檢，通常都目測，但較高處部份無法用目測看到，要求市府要全面檢修，且確實定期巡檢。

議員陳淑華表示，公園遊具及體健器材損壞常有所聞，像大鵬公園、三信公園也發生孩子有受傷，要求市府日常就要做好遊具及體健器材養護 。

另外，民進黨議員黃守達、王立任、謝志忠及張玉嬿表示，台中市人行道連續性常有阻擱，無法連貫且鋪面不一致，要求不足的部份要加強，也要時常巡檢。

建設局指出，自二〇一九年迄今新闢及改善人行道長度已達二百公里，人行道適宜性近八十三％，將持續辦理改善工程。

中央飛行美樂地的設施破損，造成小朋友受傷。（謝家宜提供）

中央公園飛行遊具上方繩索鋼絲外露（右圖紅圈處），割傷小朋友。（謝家宜提供）

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