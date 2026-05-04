宜蘭綠博遊客破40萬 連假停車場爆滿

勞動節連假人潮助攻，宜蘭綠博遊客數已衝上四十萬人次。（綠博提供）

二〇二六宜蘭綠色博覽會三月二十八日在蘇澳武荖坑風景區開幕後，經歷勞動節三天連假，截至昨天為止，入園累計人數已衝上四十萬人次，超越去年的三十九萬八千人次，活動還剩下最後一週時間，民眾可把握機會入園體驗。

剩1週 入園人數已超越去年

綠博五月一日開放勞工憑證免費入園，當天遊客數突破二萬五千人次，創下今年開幕後單日新高紀錄，勞動節三天連假期間，宜蘭風和日麗，武荖坑園區人潮絡繹不絕，停車場爆滿一度啟動交管。

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活動策展人許名輝說，綠博目前入園累計人數約有四十萬人次，超過去年總人數，今年展期將在十日閉幕，活動進入倒數，如果還沒到訪，請把握最後一週機會，錯過了就要再等一年。

許名輝表示，本屆綠博展館頗具特色，舉農村再生館「療癒之地」為例，以看景、嗅土、務農、聽風當敘事主軸，把農業部推動的綠場域、綠飲食、綠療育與綠陪伴四大面向，轉化為具體的感官體驗，走進館區，空氣中瀰漫著稻草與泥土的芬芳。

「療癒之地」匯集宜蘭縣大興、白米、同樂、港口、頂埔、朝陽、福成、蓁巷與結頭份等九大社區的動人故事，涵蓋五感療癒園區、木屐工藝再生、藍染文化復興，讓社區不只是活動場所，更是長者找回自信、彼此陪伴的生活空間。

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