台中私中生 傳散佈深偽性影像案 近20人受害 涉案生繁星錄取大學

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像，其中一涉案人還透過繁星推薦錄取大學，待性平調查結果再進一步處置。（資料照）

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像！網友爆料有兩名男學生涉及散布同校女學生的「深度偽造（Deepfake）性影像」，受害者近二十人，其中一涉案人還透過繁星推薦錄取大學，校方回應，已依法啟動性別平等教育委員會調查，及校安通報教育局，並協助相關學生輔導及保護。

學校啟動性平調查 視結果處置

據了解，一、二個月前有被害學生在群組發現深偽性影像後向校方檢舉，家長也報警處理；校方表示，獲報後已依「性別平等教育法」及校園性別事件通報教育局，並啟動性平調查，協助相關學生家長進行必要輔導、支持、保護與後續處理，但基於保密原則，不便對外說明個案身分、調查內容或相關細節，至於涉案學生繁星錄取大學資格，待性平調查結果再進一步處置。

請繼續往下閱讀...

衛福部保護服務司司長郭彩榕表示，民眾若發現違法性影像在網路流傳，應立即透過「性影像處理中心」申訴下架，她也提醒受害者或相關人員應同步保存證據，包括影像連結、截圖或相關對話紀錄，作為後續報案與偵辦的重要依據，透過司法程序追究責任。

中市教育局表示，學校依規進行校安通報，移送學校性平會決議啟動調查，全案調查中。

教育部高教司長廖高賢昨日說明，應由涉案學生就讀的高中召開性平會調查，調查結果經高中繁星推薦委員會再審議，如審議決定不符推薦資格，後續由錄取的大學取消入學資格。

※終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享※

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法