日、德育兒津貼 領到18歲

不敵少子化浪潮，新竹市府宣布從115年度起分3年3階調降國小班級數到28人，學生變少校園裡遊樂設施的排隊人潮也變少。（資料照）

少子女化對策計畫 借鏡5工業先進國家經驗

行政院今年度開始執行「我國少子女化對策計畫二．〇（一一五年至一一八年）」，除詳盡分析我國出生率低迷的五大關鍵原因，也參考日本、南韓及歐洲國家等對策，這些國家主要透過現金給付（育兒津貼）、服務提供（托育服務）、親職假及友善職場策略來支持育兒家庭，其中日、德津貼對象更延長至十八歲（高中生）。

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我出生率低迷 有不婚等5大關鍵

根據少子女化對策計畫二．〇分析，台灣出生率低迷五大關鍵原因分別是「晚婚、不婚現象加劇及交友圈受限」、「婦女生育年齡延後」、「養育經濟負擔沉重」、「工作與家庭生活難以平衡（職場環境不友善）」、「社會文化與價值觀的轉變」。

計畫詳列五個工業先進國家的對策作為政策參考。以日本為例，日本總生育率在二〇二四年降至史上最低的一．一五人（台灣去年為〇．六九五），現金給付上當年就取消排富限制，並將補助對象延長至高中生（十八歲），依胎次與年齡每月發放一萬至三萬日圓不等的津貼。

此外，托育持續增設設施並調降費用，如特定幼兒園三至五歲免學費；育嬰假前六個月給付六十七％薪資，若父母雙方符合一定期限的請假條件，給付金額最高可達薪資的八十％。

德國針對〇至十八歲未成年者，每人每月領取二五五歐元（約台幣九五〇〇元）育兒津貼，若有就學需求，補助最長可延伸至二十五歲；子女滿八歲前，父母最長可申請三年育嬰假；托育以推動「公共化服務」為主，二歲以下托育率近年持續提升。

法國階梯式補助 托育費用補貼最高85％

法國採取階梯式補助，針對三歲以下兒童依所得提供津貼，並針對生育二名以上子女的家庭提供額外補助；托育補貼依家庭收入與兒童數，政府最高提供八十五％的托育費用補貼。

瑞典雙親共享480天育嬰假 可轉讓給祖父母

瑞典推動雙親可共享四八〇天育嬰假，其中四十五天可轉讓給他人（如祖父母），增加使用彈性；除基本兒童津貼，每多一名子女可額外領取多子女補助。

南韓育嬰假最長18個月 6個月給全薪

南韓是OECD中生育率最低國家，第一胎發放二〇〇萬韓元（約台幣四萬三〇〇〇元），第二胎以上每人三〇〇萬韓元（約台幣六萬四四五〇元）；七歲以下未就學兒童每月發放十萬韓元（約二一五〇元），未滿二歲幼兒更有高額額外津貼與托育補助；育嬰假最長可達十八個月，若父母雙方在兒童滿十八個月前同時或輪流請假，最多可獲得六個月一〇〇％的薪資給付，誘發雙親共同承擔照顧責任。

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