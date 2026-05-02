520就職總統2週年 端新政策 解決少子化 賴將宣布照顧延伸到18歲

賴清德總統上任即將滿兩週年，將在520親自宣布推動新的少子化對策。圖為學童下課玩遊戲的場景。（資料照）

賴清德總統上任即將滿兩週年，預計將在五二〇時，親自宣布推動新的少子化對策，從「〇到六歲國家一起養」，擴大延伸到十八歲青少年照顧，政策將兼顧性別平權與職場友善，加碼推動男性育嬰假、臨時照顧假等，政府也評估透過補助，減輕企業負擔。

加碼推男性育嬰假、臨時照顧假

根據統計，台灣去年新生兒數為十萬七八一二人，不僅連十年下降，且再創新低，台灣已經成為全球主要經濟體生育率最低的國家。賴總統在上月訪視林口長庚醫院附設幼兒園時表示，少子化已是國安問題，政府推出的「〇到六歲國家一起養」、一年經費約一千二百億元還不夠，會提出更完整的方案與政策。

請繼續往下閱讀...

據了解，府院近期密集開會討論政策方向，並聽取立委與各界對少子女化問題意見與建議，除盤點與檢討現有政策外，也規劃新方案，在賴總統五二〇宣布後，行政院立即在廿一日的院會通過相關政策，預計下半年全面推動。

行政院政委陳時中昨受訪表示，總體而言，政策主軸是對青少年養育的全面照顧，把「〇到六歲國家一起養」，向後延伸到十八歲，同時重視性別平權、職場友善，讓家長照顧孩子無後顧之憂，來做政策規劃；他指出，政策內容尚未定案，由於牽涉經費龐大，如何在預算架構下，做到整體均衡，還要做最後考量。

提出新的生育養育教育成長計畫

政院人士指出，政策以「鼓勵生育、陪伴養育、支持教育」為核心，提出新的生育養育教育成長計畫。生、養、教育外，政府也會從居住、職場等五大面向著手，減輕生育家庭經濟、時間與照顧的壓力，並擴大推動企業托育措施，強化職場托育可近性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法