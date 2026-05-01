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    首頁 > 生活

    傳林月琴參選苗栗市長 余文忠︰尊重

    2026/05/01 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    苗栗市長余文忠為補選上任，昨辦理就職兩週年施政成果發表，爭取鄉親支持他年底市長選舉連任的意味濃厚。余文忠的對手現有無黨籍縣議員禹耀東，近期又傳民進黨不分區立委林月琴可能參戰；對此，余表示，他尊重每個人的想法。

    邱鎮軍於本屆苗栗市長任內轉戰立委當選，市長遺缺經補選由余文忠勝出，余昨天辦理就職兩週年施政成果發表，向鄉親報告其任內文教社福、文化觀光、人本交通優化、活化南苗市場周邊土地及親水公園等施政成績。

    因年底苗栗市長選舉，禹耀東已表態參選，並尋求市民支持；近期又傳出林月琴可能代表民進黨參戰，余的施政成果發表會，也展現其爭取鄉親支持力拚連任的濃厚意味。

    對此，余文忠表示，選舉是選賢與能，公民也皆有參選的權利，他尊重每個人的想法，現階段仍市政優先，把苗栗市最好的擘畫，並將持續推動客家文化、青年返鄉與產業發展，打造兼具文化底蘊與創新動能的幸福城市。

    據指出，林月琴是總統賴清德點欽點投入苗栗市長選舉。民進黨苗栗縣黨部表示，林月琴出生苗栗市，是苗栗女兒，從事社福工作逾卅年，曾任行政院兒童及少年福利與權益推動小組委員、靖娟兒童安全文教基金會前執行長，但縣黨部目前未接獲黨中央相關通知。

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