倡議長照照顧假 中市綠議員促補助試辦

台中市六十五歲以上人口超過五十萬，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，不少勞工身兼在職照顧者身分，蠟燭雙頭燒，台中長照喘息服務使用人數三年來增四千人，不少勞工面臨在職照顧者困境；勞工節前夕，他促台中市府與其花大錢辦購物節，不如規劃「台中市企業試辦長照照顧假補助方案」，讓勞工無後顧之憂照顧家庭；勞工局長林淑媛說，已訂五月十四日邀集產官學界討論，收集相關照顧假意見。

周永鴻為蠟燭雙頭燒的勞工發聲

周永鴻指出，現行家庭照顧假每年僅七天、併入事假十四天且無薪，今年新制雖開放可按小時請假，但對於家人突然失能、需要銜接長照服務的勞工照顧者而言，十四天的彈性空間根本不敷使用，不少人分身乏術下被迫離職；他引用勞動部去年調查指出，超過六成勞工曾因照顧壓力考慮離職，已成為嚴重的勞動力流失問題。

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逾6成勞工 曾因照顧壓力考慮離職

周永鴻說，台中市六十五歲以上人口超過五十萬，估在職照顧者為數不少，長照喘息服務使用人數從二〇二三年的二萬一八二〇人，去年成長到二萬五七五〇人，三年來增加近四千人，民間團體與立委已積極倡議卅天六成薪的長照安排假，中央仍在研議階段，台中與其拿大把預算辦購物節，不如好好規劃鼓勵機制，率先補助願意提供超過十四天且部分有薪長照照顧假的企業等。

勞工局︰5月中邀產官學界討論

林淑媛說，相關照顧假目前仍由勞動部與衛福部持續研議中，但已訂五月十四日邀集產官學界，共同討論推動「企業示範長照友善假」相關意見；目前已提供擴大喘息服務、提供短期照顧及鐘點移工等配套資源，勞工皆可申請使用。

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