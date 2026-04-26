改善醫療人員待遇 賴總統：困難手術提高給付

總統賴清德昨日出席台灣外科醫學會年會致詞指出，今年全民健康保險總額首破兆元，將推「不同工不同酬」，改善醫療人員待遇與留才。（記者廖振輝攝）

健保總額首破一兆元，總統賴清德昨天表示，將推動困難手術提高給付、落實「不同工不同酬」，改善醫療人員待遇與留才。

落實「不同工不同酬」

賴清德昨日出席台灣外科醫學會年會致詞指出，政府近兩年以五．五％高推估成長來編列健保總額，並連續將不應由健保支應的經費移出，各年皆逾百億元，他強調，「錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能」，透過總額成長，要讓醫療機構有能力改善工作條件與加薪，同時也能添購設備、強化訓練與人才培育。

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給付制度上，賴清德明確指出，未來將推動「不同工不同酬」，尤其針對高難度、高風險手術提高點數給付。

他表示，目前健保點值已穩定在〇．九五以上，部分接近一，在點值逐步穩定後，下一步就是調整點數結構，讓高強度醫療行為獲得合理回報，若不調整，內科、外科、婦產科與兒科等關鍵科別恐持續流失人才，改善給付制度已是當務之急。

賴清德並指出，政府同步推動「健康台灣深耕計畫」，五年投入四八九億元，開放各級醫療機構與醫學會申請，從胎兒、新生兒到高齡長者提供全人照護，並聚焦人才培育、工作條件改善、智慧醫療導入及醫療體系永續發展四大方向。

賴表示，護理人力已逐步回穩，今年新進人數回到疫情前水準，顯示政策已見成效，他強調，不僅護理人員，在醫師、醫檢師及各類醫事人員都須同步留才，讓醫療體系穩定運作，也讓第一線人員找回工作榮譽感。

衛福部長石崇良表示，近年健保總額持續成長，去年增加五三一億元，今年再增近六百億元，加上公務預算挹注，使整體資源較以往充裕，點值穩定維持在〇．九五至〇．九七之間，也提供調整支付標準的空間；衛福部已優先針對急重症與人力吃緊科別調整給付，未來將持續朝強化關鍵醫療領域人力與制度方向推進。

部定專科增列重症醫學、感染科

石崇良並表示，衛福部已將「重症醫學」與「感染症」納入部定專科，專科總數由廿三科增至廿五科，藉由專業制度化，作為後續健保給付調整的重要依據，讓投入急重症與高風險照護的醫療人員獲得更合理回饋，落實「不同工不同酬」。

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