王美惠載蕭美琴 嘉市機車小旅行

立委王美惠（右）昨騎機車載副總統蕭美琴（左）體驗嘉義市文化觀光魅力。（記者王善嬿攝）

兩人結伴「雙美同行，嘉義前行」 推動林業觀光

年底嘉義市長選舉，民進黨由立委王美惠參選，與民眾黨張啓楷、無黨籍「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」角逐，昨王美惠邀請副總統蕭美琴到訪嘉義市，參觀阿里山林鐵車庫園區等景點，一同推廣林業文化觀光，認識嘉義市的歷史與文化魅力。

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蕭美琴盼鐵道文化等轉化觀光據點

蕭美琴、王美惠昨天先到嘉邑北安宮參拜，展開「雙美同行，嘉義前行」小旅行，到阿里山林鐵車庫園區參觀林鐵頂級觀光列車「福森號」、將投入營運的「森里號EVI」，並了解嘉義市定古蹟北門驛修復成果，以及檜意森活村「所長官舍」保存情形。

王美惠說，阿里山林業文化及林鐵小火車是嘉義縣市文化資產，行政院投入前瞻基礎建設計畫經費至少四十二億元在相關建設，蕭美琴任立委時曾協助爭取，因此邀請她來進行文化小旅行，感受林業文化與鐵路觀光魅力。

蕭美琴說，中央長期投入資源於鐵道文化及歷史建物保存，希望未來將記憶轉化為具吸引力的觀光據點，希望更多人走進嘉義市，喜歡嘉義市。

王美惠：認真打拚 不會辜負鄉親期待

王美惠昨還騎著陪伴她廿餘年的機車，載著蕭美琴騎乘約一百公尺體驗「機車族民代」日常生活，並「開箱」機車置物箱介紹機車族必備口罩、雨傘等物品。

蕭美琴說，她沒有機車駕照，王美惠已經騎廿多年機車，每年保養、維護機車，遵守環保法規，被王美惠載「很安心」；王美惠說，平常騎機車為民服務，這部機車是她最好的夥伴，請鄉親在十一日廿八日選舉時支持她，自己不會辜負鄉親期待，會認真打拚，好好服務。

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