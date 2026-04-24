計程車油價補貼 運將：可撐3個月／5月20日起申辦優惠卡可用到年底 享每公升折抵5元

因應中東情勢導致油價升高，交通部將於5月20日推出計程車油價補貼方案。計程車業者表示，預計可撐三個月，是很精準、很好的措施。（資料照，新北交通局提供）

因應中東情勢導致油價升高，交通部將於五月廿日推出計程車油價補貼方案，首波以中油公司為合作對象，符合資格的計程車駕駛可申辦「計程車優惠卡」或使用既有卡片，享有加油每公升折抵五元，最高六千元優惠，可使用到今年底。計程車業者表示，預計可撐三個月，是很精準、很好的措施。

首波與中油合作 排除電動車

交通部表示，補貼對象為全國合法登記的計程車約九萬輛（不含純電動車），每輛最高補助六千元，加油時每公升折抵五元，使用期限至今年十二月卅一日。首波以中油公司為合作對象，駕駛人可自五月廿日起至八月卅一日提出申請。因電價沒有變動，排除「電動車計程車」。

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業者肯定措施 9萬輛受惠

交通部長陳世凱表示，計程車油價補貼方案是思考整體國內公共運輸價格平穩，其他大眾運輸方面，行政院已指示維持國內陸海空運輸票價穩定，並採取差額補貼及油價折讓等方式，協助公路客運、國內船舶及航空業者因應油價波動。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，補助一二〇〇公升的油，就平均狀況來看，大約可以撐三個月左右，補助算是相當精準，也是很好的措施。

漁業紓困補助 遠洋最高350萬元

而為減輕漁民壓力、穩定產業、確保糧食安全與海洋漁產品供應無虞，農業部昨也宣布啟動「海洋漁業產業支持措施」，針對遠洋漁業提供「作業支持」及「靠港整補輔導」協助，也緊盯油價，適時啟動額外支持措施，與漁民共度難關。

這三週來平均海運油價飆升至衝突前兩倍，政府宣佈啟動漁業紓困補助，針對遠洋漁業祭出最高三百五十萬元作業補助，或最高兩百萬元靠港整補補貼「二選一」；沿近海漁業設每公秉千元補貼門檻。東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示：「不無小補」。

「油價一直漲，海上作業成本實在太高！」李姓漁民感嘆，雖然現在魚價維持在高點，但油錢就佔經營成本的三至四成，若選擇靠港整補，港區容納量又是個問題。

華偉漁業集團表示，因為油料支出是遠洋漁業的最大宗成本，樂見政府提出補助措施，確實能幫助業者共渡難關。

台灣區鮪魚公會指出，肯定政府迅速啟動相關調查機制，尤其針對油價上漲影響，採取以「三週平均海運油價達到中東衝突前兩倍」為啟動門檻，對減輕產業經營壓力具實質助益。

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