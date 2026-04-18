教師法修正 冤案復職有補償

立法院昨三讀通過教師法修法，兼顧教師權益與教育品質，教育部承諾持續精進制度。（記者林曉雲攝）

立院三讀通過 停聘期間本薪與學術研究加給將補發

立法院院會昨三讀通過「教師法修正案」，明確納入冤案補償條款，若經校事會議調查後還給教師清白，停聘事由消滅、未受解聘或終局停聘處分，將補發停聘期間的本薪與學術研究加給。

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教長：符合比例原則與公平性

教育部長鄭英耀昨日表示，教師待遇包含本薪（年功薪）與學術研究加給，兩者皆為正式薪資的一部分，修法明確納入補發範圍，讓停聘期間的權益回復更完整，也更符合比例原則與公平性。

現行「教師法」條文規範，教師涉及「教師法」或「兒童及少年福利與權益保障法」相關案件，經性平會、教評會認定有必要，教師須配合暫時停聘接受調查，依案件類型有不發給待遇，或發給半數本薪；經調查後，若沒有受到解聘、終局停聘處分而回復聘任，只能發給本薪，約占教師所領薪資的一半。

為此，教育團體和立委皆反映，部分教師因在非自願停止工作的情況下，導致待遇受損，且對其專業尊嚴及教學環境造成壓力。立法院教育及文化委員會本月一日初審通過朝野立委所提「教師法修正草案」，並於昨天院會完成三讀程序。

三讀條文增訂，依相關規定停聘的教師，停聘事由消滅後，未受解聘或終局停聘處分，應補發教師停聘期間本薪與學術研究加給。該法施行日期由行政院定之，修正條文自公布日施行。

立委：解決第一線教師的集體焦慮

力推修法的民進黨立委伍麗華說明，本次修法旨在解決第一線教師的集體焦慮，因為自校事會議機制啟動以來，校園內濫訴的現象日益惡化，讓許多認真的教師深怕遭受誤解或惡意檢舉，且陷入動輒停聘接受調查的噩夢，嚴重損耗基層學校的行政能量，以及基層教師的尊嚴。

鄭英耀表示，教師在教學現場投入甚深，但實務上仍可能因不實指控或誤解遭停聘接受調查，在過去制度下，即使最終獲得平反，補償僅限於本薪，對教師權益保障仍有不足。

鄭英耀指出，修法被視為制度面向的重要調整，回應教育現場實際需求，教育部樂見立法院完成修法，未來將配合相關子法及行政措施，確保制度順利落實。

立法院會昨日三讀通過「教師法修正案」等案，朝野立委拍照記錄留念。（記者方賓照攝）

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