台中「育兒減工時」需15億？ 議員批沒調查恐失準

台中市議員陳俞融（左二）等人質疑，台中市勞工局稱推動「育兒減少工時補貼」需15億預算，計算依據從何而來。（記者蘇孟娟攝）

陳俞融質疑匡高額預算推託 勞工局長︰比照北市估算 1個月內完成調查另提預算

台北市推育兒減少工時薪資補貼政策，不少家長關切台中是否跟進，但勞工局估需十五億元預算，需審慎評估；市議員陳俞融質疑，勞工局尚未完成相關意願與問卷調查，連人數都不是採設籍中市且育有十二歲以下子女之受僱勞工數計算，直接拿育嬰留職停薪、幼生及國小學生等人數加總，預估補助卅一萬人，匡高額預算推託政策；勞工局長林淑媛指出，是比照台北市政府方法估算，允一個月內完成調查另提補助預算數。

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陳俞融指出，台北市宣布推出「育兒減少工時薪資補貼政策」後，就接獲不少家長關切台中進度，但勞工局卻以需十五億預算，須整體財政評估，但她日前向勞工局詢問設籍中市且育有十二歲以下子女的受僱勞工數，勞工局表示沒有相關數字，令人好奇十五億從何而來。

林淑媛︰調數據估需補助31萬人

林淑媛指出，因市府沒有設籍中市且育有十二歲以下子女之受僱勞工數統計，比照台北市府估算方式，向包括勞保局、教育局等單位調得三歲以下育嬰留職停薪有七萬餘人，就讀幼兒園的幼生人數約六萬餘人，及十二歲以下國小學童約十六萬餘人，估算約需補助卅一萬人，據以計算需十五億元。

陳俞融表示，勞工局尚未完成需求意願等及抽樣問卷調查，就提前預估年需十五億預算，計算基礎恐失真外，更令人懷疑根本是先匡高額預算，以「預算龐大」為由推託政策推動。

陳促確實蒐集勞工意願 評估預算

她強調，台中市擁有一四六萬三千名就業人口，盧市府喊要打造「幸福城市」多年，育兒政策不該只是推託「研議中」，讓勞工在家庭與生計間疲於奔命，要求確實蒐集包括勞工意願後估算符合實際的預算評估政策，真正落實「幸福台中」。

林淑媛則回應，目前確實利用進行中的企業座談會調查、蒐集企業意見中，另也透過拜訪大型事業單位，蒐集勞工意見，允在一個月內調查蒐集意見後，提出相關預算估算。

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