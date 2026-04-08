國航燃油附加費大漲 國內線票價凍漲／短程漲877元、長程2283元 估旅行社團費漲2000~5000元

國籍航空昨起調漲國際航線客運燃油附加費。（記者朱沛雄攝）

因應中東戰火影響，國籍航空昨天起，調漲從台灣出發的國際航線客運燃油附加費，短程航線調漲台幣約八七七元、長程約漲價二二八三元，漲幅高達一五七％，至於國內航線則凍漲；由於戰爭及燃油附加費也帶動旅行團費調漲，旅行業者評估，長程遊客將改玩短程，日本受惠最大，至於轉移到國旅的人數可能不多。

昨天華航、長榮、星宇同步調漲燃油附加費，短程航線由每人十七．五美元調漲為四十五美元，長程航線由每人四十五．五美元調漲為一一七美元，此次漲幅、調漲金額，創下燃油附加費計算公式上路廿一年以來新高。

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交通部次長陳彥伯表示，國際線的燃油附加費漲價「尊重市場機制」，國內線機票由航空公司吸收，鐵路、公路客運票價也不會調漲。

陳彥伯表示，因應中東戰火情勢，國內航空業者票價本有調漲規劃，經政府補貼航空用油並協調後，各航空公司同意吸收增加成本，不調漲票價，政府也協調中油凍漲油價。

燃油附加費調漲，也影響旅行社團費，可樂、雄獅、五福等旅行社均表示，因應航空公司調漲燃油附加費，預估短線團費漲價金額約二千至三千元不等，長程線如美加、歐洲約漲價三千至五千不等，最高更有調漲一萬元。

出國旅遊變貴，國人是否會轉向國旅，交通部觀光署副署長黃荷婷表示，觀光署持續關注立法院預算審議情形，推動平日國旅優惠方案，鼓勵國人非假日出遊，提升平日住房率，希望形塑深度化、有差異的國旅體驗，帶動國內旅遊人次。

旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽提醒，機票費用仍取決中東局勢與油價後續走勢，消費者應密切留意相關變動，若已確定行程者應及早完成開票。

業者評估 長程遊客將改玩短程

李奇嶽分析，燃油附加費調漲主要影響長程線銷售，讓民眾轉為短程線旅遊，尤其他認為，短程線中，日本屬國人最愛去的國家之一，因此預估日本線受惠最大，至於國旅部分，確實會提高國人國旅意願，但若以去年國旅達二．二億人次基數來看，轉移人數在整體國旅產值上預估不會有太大變化。

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