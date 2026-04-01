為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東「台灣祭」吸人潮 墾丁住房飆破8成

    2026/04/01 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    台灣祭引爆人潮！墾丁住房率飆破8成。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    台灣祭引爆人潮！墾丁住房率飆破8成。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    迎接清明節四天連假，南台灣已提前感受到觀光熱潮；屏東縣政府主辦的音樂盛事「台灣祭」將於四月三日至五日在墾丁大灣遊憩區登場，不僅活動卡司吸睛，更帶動墾丁核心區住房率飆至八成以上，熱門日期甚至突破九成，恆春半島觀光出現最強復甦訊號。

    恆春半島觀光強勢回溫

    當地業者粗估，目前墾丁核心區四月三日、四日住房率已達九成，五日也有八成水準，周邊地區訂房同樣熱絡，整體呈現「一房難求」態勢，業者表示，今年春節後買氣逐步回溫，台灣祭無疑成為最關鍵引爆點，不只年輕族群，還有不少家庭客提前卡位，住宿詢問度明顯倍增。

    屏縣府指出，自二〇二一年接棒春吶轉型打造的台灣祭，近年成功翻轉墾丁音樂活動形象，今年更擴大規模，集結超過百組國內外音樂人，包括盧廣仲、周湯豪、滅火器等重量級卡司輪番上陣，並首度舉辦海外選拔，讓台灣音樂走向國際舞台。五大舞台橫跨搖滾、電音、民謠等多元曲風，且維持「免費入場」，吸引大量樂迷朝聖。

    墾丁大街人車分流管制

    為因應湧入人潮與車潮，警方同步公布交通疏導措施，針對台廿六線及墾丁大街周邊進行分流與管制；活動期間每日傍晚至深夜，墾丁大街將實施人車分流，封街打造行人徒步區，提升遊憩安全與品質；另規劃車城替代道路，導引南北往返車流，避免壅塞情形擴大。

    屏縣府呼籲，四天連假期間墾丁將湧入大量人潮，建議民眾提前掌握路況資訊並配合交通引導，切勿疲勞駕駛，隨著大型活動帶動觀光熱度回升，未來將持續透過節慶與活動串聯，讓恆春半島不再只是季節型旅遊據點，而是全年都具吸引力的國際觀光亮點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播