蘇花2大交通工程 拚2032年通車

蘇花安與國道5號銜接蘇花改公路計畫

交通部昨天公布「國道五號銜接蘇花改公路」以及「台九線蘇花公路安全提升計畫」，都預計在明年動工，目標二〇三二年完工通車，建造經費共約一四二七．二億元。

國5接蘇花改、台9蘇花安 預計明年動工

「國道五號銜接蘇花改公路計畫」基本設計報告書相關資料，交通部已在今年一月提報公共工程委員會，近期將召開審議作業，預計今年底前辦理工程標招標作業、明年開工，並配合公路局的「台九線蘇花公路安全提升計畫」進度，朝二〇三二年全線通車目標推動。

請繼續往下閱讀...

為紓解國道五號蘇澳交流道到蘇花改蘇澳隧道間的市區交通，高速公路局推動「國道五號銜接蘇花改公路計畫」，建設計畫已在二〇二四年十一月十二日經行政院核定，總經費約三七〇．二億元，計畫起點由蘇澳交流道往南延伸銜接台九線蘇花公路，長度約六．八公里，包含五座隧道約三．三公里，五座橋梁約三．一公里，以及〇．四公里的路堤塹路段。

另外，交通部公路局的「台九線蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安計畫），也在去年八月十三日經行政院核定，總經費約一〇五七億元，全長約廿九．九公里，分為蘇澳─南澳、和平─和中以及和仁─崇德等三個改善路段。

蘇澳─南澳段由蘇花改計畫東澳端點起，以四．七公里長隧道通過山區路段，續以高架橋通過南澳平原區後銜接蘇花改計畫南澳北溪橋；和平─和中段由蘇花改計畫漢本路堤起，採四．八公里長高架橋平行北迴鐵路，銜接蘇花改計畫中仁隧道北口；和仁─崇德段則由蘇花改計畫中仁隧道南口起，以十．二公里長隧道通過太魯閣國家公園後銜接太魯閣大橋北側，並於崇德設置服務區。

交通部路政及道安司科長衛俊安說明，這項計畫正辦理設計作業中，預計在今年底陸續辦理工程標招標作業，全線同樣預計在二〇三二年通車。

0403花蓮強震造成蘇花路廊災損嚴重，崇德路段空拍畫面可見多處路段嚴重落石坍方，道路柔腸寸斷，未來該路段將透過蘇花安工程改善。 （資料照，記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法