埔里設掩埋場 南投縣府擬駁回

允捷公司申請在埔里鎮設廢棄物掩埋場案，業者未補正資料和召開說明會，南投縣議會、「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」要求縣府駁回該案，縣府環保局昨強調將朝駁回方式執行。相對於反對興建埋掩場露曙光，名間鄉反焚化爐自救會昨冒雨北上行政院陳情，要求該案國有地停止撥用，重新遴選場址。

名間反焚化爐自救會 北上陳情

允捷公司申請在埔里鎮南港溪上游申請設置廢棄物掩埋場，面積達二十四．六二公頃，場址距當地淨水場取水口僅一．四公里，鎮民擔心該場污染民生和農業水源，組成「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」並展開連署，目前連署數已達四萬餘人。

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縣府今年初召開第一階段環評審查會，決議開發單位於三月十五日前補正資料，並召開三場次以上說明會，惟業者均未做，環保局長李易書昨在在埔里鎮金龍宮地方召開的記者會中強調，縣府會朝駁回方向執行，下月中旬開環評審查會定案。

持續進行抗爭的「名間鄉反焚化爐自救會」，昨日前往行政院門口陳情，請行政院能停止撥用該案國有地，並重新遴選焚化爐的場址。

自救會後來也在立法院與立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華等人開記者會，抗議南投縣府四月一日、二日接連開環評會，限縮民眾環評參與，並要求四月一日、二日警察退出環評會議室。

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