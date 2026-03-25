教部最新統計！中小學校園性騷被害人 5年增1倍

教育部辦理「校園性別事件行為人防治教育專業人員培訓」，強化處理相關議題專業能力。（教育部提供）

校園性別事件持續升溫，教育部最新統計顯示，二〇二四年校園性騷擾調查屬實被害人數達四五七七人，遠高於性侵害三〇三人與性霸凌一六三人，且較二〇二〇年二二五七人幾近翻倍，顯示性騷擾已成校園最主要性別事件類型。

培育專業師資 建構防治網絡

為提升第一線教師處理相關議題的專業能力，教育部昨起連三天委請國立大湖農工辦理校園性別事件行為人防治教育專業人員培訓，共有七十位教師參與，透過系統化課程培育專業師資，逐步建構校園性別事件防治支持網絡。

請繼續往下閱讀...

教育部國教署組長詹雅惠表示，課程內容涵蓋性別平等相關法律與倫理、校園性別事件中的歧視與權力關係、事件類型與特性分析，以及防治教育課程設計與教學成效評估等，並納入案例研討與數位性別暴力防治議題，協助教師從實務面理解事件處理的複雜性。

詹雅惠指出，配合十二年國教課綱及性平三法修正，國教署已編修並持續更新校園性侵害、性騷擾或性霸凌行為人防治教育課程教師手冊，並規劃發展數位教學資源，協助教師推動相關課程，讓學生理解性別刻板印象與權力關係，培養尊重他人及健康互動的能力。

媒體調查 教師幸福指數僅50分

不過，第一線教師面對校園議題的壓力也逐漸浮現。親子天下昨公布「二〇二六全台國中小教師幸福感」調查指出，教師整體幸福指數僅五〇分，處於偏低水準，近六成教師表示未來五年內有離開教職的念頭，亦有六十六．九％的教師不支持下一代投入教職，被認為鐵飯碗生鏽了。

調查顯示，影響教師留任意願的前三大因素為教師尊嚴低落、學生素質改變及教育政策頻繁變動，且有高達九十五．八％擔心即使秉持專業仍可能被誤解或檢舉，使校園氛圍轉向保守防禦；另有九十五．三％表示工作帶來高度壓力，並普遍面臨備課時間與個人生活時間不足的困境。

立法院教文會召委伍麗華表示，唯有讓教師在穩定與被支持的環境中工作，學生才能在良好氛圍中成長；誠致教育基金會董事長李吉仁則表示，現在正是解決問題的關鍵點。

性騷擾防治全國保護專線：113

警察報案專線：110

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法